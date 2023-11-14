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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

سیزده روز پس از سفر اژه‌ای به کرمان؛

مشکل چندین ساله صدور اسناد مالکیت شهروندان رودبار جنوب حل شد

مشکل چندین ساله صدور اسناد مالکیت شهروندان رودبار جنوب حل شد

پس از گذشت سیزده روز از سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان، مشکل چند ده ساله اسناد مالکیت شهروندان رودباری در حال برطرف شدن است و در گام نخست زمینه صدور ۵۳۹ سند برای مردم فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرجام طاهری رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب، گفت: پس از سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان و در پی بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضا از این شهرستان و با پیگیری دستگاه قضائی استان و شهرستان، جلساتی با ادارات متولی اراضی برگزار شد و در نهایت امکان صدور سند مالکیت برای ۵۳۹ قطعه زمین مسکونی و تجاری در محدوده شهرستان رودبار جنوب فراهم شده است.

وی با اشاره به وظیفه دستگاه قضا مبنی بر احیا حقوق عامه، اظهار کرد: امکان صدور سند مالکیت برای ۵۳۹ قطعه زمین مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۹۱ از سوی شهرداری یا بخشداری به مردم واگذار شده بود فراهم شد.

وی افزود: صدور سند مالکیت برای منازل مسکونی و تجاری جزء حقوق عامه مردم است که دادستانی شهرستان آن را پیگیری کرد و به نتیجه رساند.

رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب، اظهار کرد: اشخاصی که تا سال ۱۳۹۱ از شهرداری یا بخشداری یا سایر ادارات، زمین مسکونی دریافت کرده‌اند جهت اخذ سند مالکیت ملک خود به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنند.

رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب بر لزوم رفع موانع صدور اسناد اراضی تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از منازل مسکونی و تجاری شهرستان رودبار جنوب فاقد سند رسمی مالکیت هستند که باید با رفع موانع موجود امکان صدور سند برای آن‌ها تسهیل شود.

کد مطلب 5938554

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