مشکل چندین ساله صدور اسناد مالکیت شهروندان رودبار جنوب حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرجام طاهری رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب، گفت: پس از سفر ریاست قوه قضائیه به استان کرمان و در پی بازدید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نماینده رئیس دستگاه قضا از این شهرستان و با پیگیری دستگاه قضائی استان و شهرستان، جلساتی با ادارات متولی اراضی برگزار شد و در نهایت امکان صدور سند مالکیت برای ۵۳۹ قطعه زمین مسکونی و تجاری در محدوده شهرستان رودبار جنوب فراهم شده است.

وی با اشاره به وظیفه دستگاه قضا مبنی بر احیا حقوق عامه، اظهار کرد: امکان صدور سند مالکیت برای ۵۳۹ قطعه زمین مسکونی و تجاری که قبل از سال ۱۳۹۱ از سوی شهرداری یا بخشداری به مردم واگذار شده بود فراهم شد.

وی افزود: صدور سند مالکیت برای منازل مسکونی و تجاری جزء حقوق عامه مردم است که دادستانی شهرستان آن را پیگیری کرد و به نتیجه رساند.

رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب، اظهار کرد: اشخاصی که تا سال ۱۳۹۱ از شهرداری یا بخشداری یا سایر ادارات، زمین مسکونی دریافت کرده‌اند جهت اخذ سند مالکیت ملک خود به اداره راه و شهرسازی مراجعه کنند.

رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب بر لزوم رفع موانع صدور اسناد اراضی تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از منازل مسکونی و تجاری شهرستان رودبار جنوب فاقد سند رسمی مالکیت هستند که باید با رفع موانع موجود امکان صدور سند برای آن‌ها تسهیل شود.