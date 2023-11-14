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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

اوپک:

تولید نفت ایران به ۳ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز رسید

تولید نفت ایران به ۳ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز رسید

تولید نفت ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۳ با ۴۶ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۳ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جدیدترین گزارش ماهیانه خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد، تولید نفت ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۳ با ۴۶ هزار بشکه در روز افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۳.۱۱۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

کل تولید نفت اوپک در ماه اکتبر امسال نیز ۸۰ هزار بشکه افزایش یافته و به رقم ۲۷.۹ میلیون بشکه در روز رسیده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در ماه اکتبر با ۳.۰۸ دلار کاهش نسبت به ماه قبل از آن به ۹۱ دلار و ۵۵ سنت رسیده است.

قیمت متوسط سبد نفتی اوپک نیز در ماه اکتبر با کاهش ۲.۸۲ دلاری نسبت به ماه قبل از آن به ۹۱ دلار و ۷۸ سنت رسیده است.

کد مطلب 5938558
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
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      پاسخ
      این همه پول کجا میره؟!

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