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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

صدوراولین کارت پرواز اتوماتیک فرودگاه کیش برای وزیر راه و شهرسازی

صدوراولین کارت پرواز اتوماتیک فرودگاه کیش برای وزیر راه و شهرسازی

نخستین کارت پرواز اتوماتیک پس از افتتاح پایانه جدید مسافری فرودگاه بین‌المللی کیش برای مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی صادر شد.

پس از افتتاح پایانه جدید مسافری فرودگاه بین‌المللی کیش به عنوان مدرن‌ترین فرودگاه کشور با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، اولین کارت پرواز اتوماتیک برای وی صادر شد. این پایانه مسافری مکانیزه‌ترین پایانه فرودگاهی کشور محسوب می‌شود.

پایانه فرودگاه بین‌المللی کیش با قابلیت پذیرش سالانه ۶ میلیون مسافر و با زیربنای ۴۹ هزار متر مربع به عنوان مدرن‌ترین فرودگاه کشور به شمار می‌آید.

فرودگاه مدرن کیش به دست متخصصان داخلی کشور احداث شده و شرکت‌های دانش بنیان داخلی با نقش آفرینی در احداث مکانیزه‌تر ین فرودگاه کشور، توانایی‌های خود را در عرصه بین‌المللی نشان داده‌اند.

کد مطلب 5938613
زهره آقاجانی

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