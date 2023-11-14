صدوراولین کارت پرواز اتوماتیک فرودگاه کیش برای وزیر راه و شهرسازی

پس از افتتاح پایانه جدید مسافری فرودگاه بین‌المللی کیش به عنوان مدرن‌ترین فرودگاه کشور با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، اولین کارت پرواز اتوماتیک برای وی صادر شد. این پایانه مسافری مکانیزه‌ترین پایانه فرودگاهی کشور محسوب می‌شود.

پایانه فرودگاه بین‌المللی کیش با قابلیت پذیرش سالانه ۶ میلیون مسافر و با زیربنای ۴۹ هزار متر مربع به عنوان مدرن‌ترین فرودگاه کشور به شمار می‌آید.

فرودگاه مدرن کیش به دست متخصصان داخلی کشور احداث شده و شرکت‌های دانش بنیان داخلی با نقش آفرینی در احداث مکانیزه‌تر ین فرودگاه کشور، توانایی‌های خود را در عرصه بین‌المللی نشان داده‌اند.