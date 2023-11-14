به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عمران بائوج، رئیس هیأت مدیره یک شرکت دانش بنیان در خصوص این نرم افزار گفت: سیستم مدیریت پایپینگ، یک سامانه متمرکز نرم‌افزاری مبتنی بر وب است که با رابط کاربری ساده و کاربرپسند با هدف مدیریت بخش لوله‌کشی در پروژه‌های مختلف و به منظور افزایش بهره‌وری و کارایی نفرات شاغل در پروژه، طراحی و اجرا شده است.

به گفته وی، این نرم‌افزار دارای بخش‌های مختلف از قبیل «دفتر فنی» مشتمل بر فرم‌های مختلف جهت ورود Line، Sheet، Revision، Joint History، MTO، Transmittal های ورودی و خروجی، TQ و پایش جبهه‌های کاری، «کنترل کیفی» مشتمل بر فرم‌های مدیریت و صدور گزارش‌های روزانه واحد کنترل کیفی (فیتاپ، جوش، درخواست و اجرای رادیوگرافی، Spool Release، تنش‌زدایی، سختی سنجی، ساخت، نصب و جوشکاری ساپورت و …) ، «ساپورت» شامل فرم‌های ورود اطلاعات و مدیریت اوزان و اجزای سازنده ساپورت، «تست پکیج» شامل فرم‌های ورود اطلاعات و کنترل گردش تست پکیج در واحدهای مختلف از زمان ساخت تست پکیج تا مرحله تست و Reinstate، «کنترل متریال» شامل فرم‌های ورود اطلاعات صدور MIV و MRV و بررسی آنلاین بالانس متریال، بخش «کنترل پروژه» که طی آن تمام خروجی‌های مورد نیاز واحد کنترل پروژه شامل گزارش‌های پیشرفته روزانه، هفتگی و ماهیانه، گزارش‌های مختلف در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش‌های تجمعی و تفکیک متناسب با نیاز پروژه و نهایتاً بخش «مدیریت» شامل تمام گزارش‌های تجمعی و تفکیکی مدیریتی است که به صورت آنلاین وضعیت پروژه را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان پترو نیرو صبا در ادامه اظهار داشت: این سامانه در حال توسعه بخش‌های سیویل، نصب تجهیزات و برق و ابزار دقیق است که در آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این سامانه با شناسایی جبهه‌های کاری با الگوریتم‌های مختلف بر اساس متریال موجود، باعث سرعت بخشی و تسهیل روند اجرای عملیات لوله کشی می‌گردد.

بائوج با بیان این که شرکت پترو نیرو صبا از ابتدای تأسیس تاکنون، تلاش کرده با نگاهی پروژه محور، در رفع نیازها و کاستی‌های موجود در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیرو تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: این شرکت، در حال حاضر ۱۰ طرح و پروژه بزرگ عمرانی اقتصادی را در دست اجرا دارد که موجبات اشتغال بیش از ۲۵۰۰ نفر را فراهم کرده است. در حوزه بین‌الملل نیز، علاوه بر صادرات آهن به قاره آفریقا، اقدامات توسعه‌ای، تولیدی و دانش پایه را در داخل و سه کشور عراق، عمان و نامیبیا را در برنامه دارد. طرح ساخت مجتمع بزرگ تولید محصولات به روز و پر مشتری پتروشیمی در یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس از دیگر طرح‌های مهم در جهت توانمندسازی و توسعه شرکت در بعد بین‌المللی و استفاده از دانش و توان ایرانی در سطح فراملی است.