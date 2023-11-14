آزادی ۵۱۲ زندانی واجد شرایط در کهگیلویه و بویراحمد محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیژنی افزود: با هدف تعامل هر چه بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در شورای های طبقه بندی در زندان‌ها و جلسات متعدد کمیته‌های عفو استان با موافقت مراجع قضائی به زندانیان واجد شرایط ارافاقات حقوقی اعطا می‌شود.

بیژنی تصریح کرد: بخشی از سیاست‌های قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت متهمین و محکومین و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی با هدف کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها است.

وی افزود: در این زمینه مسئولین قضائی استان از طریق بازدید چهره به چهره با زندانیان، تعیین و تکلیف متهمین تحت قرار، اعطای ارفاقات قضائی از جمله آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات، پذیرش اعسار، توسعه استفاده از نظام سیستم نیمه آزادی و پابند الکترونیکی، اعطا مرخصی و اشتغال به کار زندانیان دارای شرایط در تعدیل وضعیت کنونی زندان‌های استان همکاری و همراهی داشتند.

بیژنی تصریح کرد: ارفاقات قضائی به زندانیانی تعلق می‌گیرد که دارای محکومیت‌های سنگین و خشن نبوده و وجود آنان نافی امنیت و آسایش مردم نشود.

مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گفت: در هشت ماه سال جاری در زندان‌های استان ۵۱۲ زندانی واجد شرایط با استفاده از ارفاقات قانونی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو عمومی، تخفیف، قبولی اعسار و مرخصی منجر به آزادی از زندان آزاد شدند.