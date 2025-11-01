بهره مندی ۲۴۵ زندانی زندان یاسوج از ارفاقات قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف بررسی مشکلات قضائی زندانیان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، و اعطای ارفاقات قانونی، محبوب افراسیاب ظهر شنبه به همراه دادستان و معاونین خود و همراهی ۲۵ نفر از قضات شعبات مختلف دادسرا و دادگاه‌های عمومی و تجدید نظر با زندانیان زندان مرکزی یاسوج دیداری چهره به چهره داشتند.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه بازدید و سرکشی از زندانیان یاسوج، گفت: برای کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی بیشتر به مطالبات و درخواست‌های قضائی زندانیان این جلسات برگزار می‌شود.

محبوب افراسیاب اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری از طریق بررسی مجدد پرونده‌ها و اعمال ارفاقات قانونی، افزایش امید و انگیزه در زندانیان برای اصلاح و بازگشت به جامعه و تقویت ارتباط مستقیم بین مسئولان قضائی و زندانیان برای شفاف‌سازی روند رسیدگی از اهداف این بازدیدها است.

وی ادامه داد: با بررسی مشکلات این زندانیان به ۲۴۵ زندانی واجد شرایط ارفاقات قانونی اعطا شد.

سیروس امینی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد هم با تقدیر از حضور مستمر مراجع قضائی در مراکز ندامتگاهی خواستار توجه افزون‌تر به تعیین تکلیف نمودن زندانیان تحت قرار بازداشت و اعطا بیشتر تأسیسات حقوقی به زندانیان واجد شرایط شد.

شایان ذکر آنکه دربازدید مراجع ارشد قضائی استان با زندانیان یاسوجی، در شورای طبقه بندی با اعطا مرخصی به ۱۳۲ نفر، اشتغال ۵۲ و پایان حبس به ۶۱ نفر موافقت شد.