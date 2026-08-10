ارائه ۴ میلیارد ریال خدمات درمانی بلاعوض به بیماران نیازمند در بیرجند

حسین ذاکرین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۴۱۰ میلیون تومان کمک درمانی بلاعوض به بیماران نیازمند و صعبالعلاج این شهرستان انجام شد.
وی با بیان این نکته که این کمکها در راستای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال احمر و حمایت از اقشار آسیبپذیر انجام شده است، افزود: این کمکهای بلاعوض از محل اعتبارات حمایتی جمعیت هلال احمر به بیماران نیازمند و صعبالعلاج شهرستان بیرجند اختصاص یافته است.
ذاکریان بیان کرد: این کمک ها با هدف کاهش بخشی از دغدغههای مالی بیماران و خانوادههای آنان در تأمین هزینههای درمان، تهیه دارو و ادامه روند درمان انجام شده است.
به گفته وی، مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان کمک درمانی بلاعوض پس از بررسی شرایط و نیازسنجی مددجویان به آنها پرداخت شده است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند با تأکید بر استمرار حمایتهای درمانی این جمعیت در آینده به بیماران صعب العلاج و نیازمند، اظهار کرد: بیماران خاص و صعب العلاج همچنان میتوانند با مراجعه به امور داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجد و یا خانههای هلال سطح شهرستان نسبت به بهره مندی از خدمات حمایتی درمانی این جمعیت اقدام لازم را انجام دهند.
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