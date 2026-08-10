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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

ارائه ۴ میلیارد ریال خدمات درمانی بلاعوض به بیماران نیازمند در بیرجند

ارائه ۴ میلیارد ریال خدمات درمانی بلاعوض به بیماران نیازمند در بیرجند

بیرجند- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند از پرداخت بیش از چهار میلیارد ریال کمک درمانی بلاعوض جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند به بیماران نیازمند خبر داد.

حسین ذاکرین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۴۱۰ میلیون تومان کمک درمانی بلاعوض به بیماران نیازمند و صعب‌العلاج این شهرستان انجام شد.

وی با بیان این نکته که این کمک‌ها در راستای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال احمر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شده است، افزود: این کمک‌های بلاعوض از محل اعتبارات حمایتی جمعیت هلال احمر به بیماران نیازمند و صعب‌العلاج شهرستان بیرجند اختصاص یافته است.

ذاکریان بیان کرد: این کمک ها با هدف کاهش بخشی از دغدغه‌های مالی بیماران و خانواده‌های آنان در تأمین هزینه‌های درمان، تهیه دارو و ادامه روند درمان انجام شده است.

به گفته وی، مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان کمک درمانی بلاعوض پس از بررسی شرایط و نیازسنجی مددجویان به آنها پرداخت شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند با تأکید بر استمرار حمایت‌های درمانی این جمعیت در آینده به بیماران صعب العلاج و نیازمند، اظهار کرد: بیماران خاص و صعب العلاج همچنان می‌توانند با مراجعه به امور داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجد و یا خانه‌های هلال سطح شهرستان نسبت به بهره مندی از خدمات حمایتی درمانی این جمعیت اقدام لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6912666

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