به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ دهه دوم شهریورماه در شهر «موجو» کره جنوبی برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با شش تکواندوکار در بخش مردان و یک تکواندوکار در بخش زنان به این رویداد مهم که امتیازات آن در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ محاسبه خواهد شد، اعزام خواهد شد.

نکته مهم اینکه تیم ملی مردان ایران در وزن ۶۸- کیلوگرم در این رقابت ها و هم در گرندپری پاریس نماینده ندارد. اینکه وزن چهارم تیم ملی طی دو سال گذشته پاشنه آشیل تیم ملی بوده، موضوعی است که با اضافه شدن دانیال بزرگی و رقابت جدی او با رهنما و رضایی در مسیر حل شدن قرار گرفته، ولی فدراسیون تکواندو برای المپیک روی درخشش مهدی حاج موسایی در این وزن حساب ویژه ای باز کرده است.

حاج موسایی از پدیده های نوظهور تکواندو ایران است که با فیزیک بدنی مناسب و البته تنوع تکنیکی، توانایی بالایی برای کسب مدال طلا در هر میدانی به خصوص المپیک دارد و این موضوع را در عمل با کسب مدال نقره جهان و طلای آسیا ثابت کرده است. ولی چرا او به «موجو» اعزام نمی شود؟

طبق قوانین فدراسیون جهانی نفرات اول تا سی و یکم رنکینگ المپیکی اجازه حضور در این مسابقات را دارند که با احتساب یک سهمیه میزبان، رقابت ها در مجموع با حضور ۳۲ تکواندوکار در هر وزن برگزار خواهد شد. برای سال ۲۰۲۶ چهار مرحله گرندپری برگزار می شود که در سه مرحله اول رنکینگ ماه مارس (فرودین ماه) محاسبه شده و پس از آن برای مرحله نهایی جدیدترین رنکینگ مد نظر قرار خواهد گرفت.

مهدی حاج موسایی که تا پیش از این در وزن ۵۸- کیلوگرم در رنکینگ المپیکی حضور داشت، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تغییر وزن داده و یک وزن بالاتر یعنی ۶۸- کیلوگرم آمد. این تغییر باعث شد تا او در وزن جدید امتیازی نداشته باشد و پس از صفر شدن امتیاز توسط فدراسیون جهانی از دهم خردادماه، او وارد رنکینگ در وزن جدید شد.

با این وجود وی باید تلاش کند امتیازات لازم برای حضور در مرحله نهایی رقابت های گرندپری به دست آورد. مرحله نهایی به میزبانی قزاقستان در آذرماه برگزار می شود و فقط نفرات اول تا نهم رنکینگ به همراه نماینده میزبان و شش نفر برتر گرندپری دورهای قبل (جمعا ۱۶ تکواندوکار) اجازه حضور دارند، که با احتساب غایبان و یا آسیب دیده ها، حاج موسایی حداقل باید بین ۱۲ نفر برتر رنکینگ باشد تا شانس مبارزه در آستانه را داشته باشد. میدانی که ۱۰۰ امتیاز دارد و در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ اهمیت خیلی بالایی دارد.

تکواندو جوان و با آتیه کشورمان این شانس را دارد که از مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی به میزبانی پاکستان و همچنین بازیهای آسیایی ناگویا ۷۰ امتیاز ممکن را کسب کند تا با ۲۰ امتیاز فعلی خود را به رده های بالای رنکینگ برساند تا شانس حضور در مرحله نهایی گرندپری در سال ۲۰۲۶ را به دست آورد.