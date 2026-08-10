سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا اواسط هفته وزش باد در نقاط مختلف استان پدیده قابل ذکر خواهد بود.
وی افزود: در برخی نقاط، بهویژه مناطق مرزی و شرق استان، وزش تندباد و وقوع گرد و خاک نیز پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: با تقویت اختلاف فشار در منطقه شرق کشور، از روز چهارشنبه به تدریج بر سرعت وزش باد و میزان گرد و خاک در استان افزوده خواهد شد.
لطفی ادامه داد: از امروز تا صبح چهارشنبه هم روند دما بهطور نسبی افزایشی خواهد بود و در این بازه زمانی، هوای استان تا حدودی گرمتر میشود.
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