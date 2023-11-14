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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل خبر داد؛

شرکت ۸۲۵ نفر از مردم اردبیل در دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی

شرکت ۸۲۵ نفر از مردم اردبیل در دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی

اردبیل-سرپرست جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: ۸۲۵ نفر از مردم اردبیل از ابتدای سال‌جاری تاکنون در ۳۶ دوره‌ تخصصی آموزشی جهاد دانشگاهی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از عرصه‌های اصلی فعالیت جهاد دانشگاهی آموزش‌های مهارتی و توسعه کارآفرینی است، اظهار کرد: ۸۲۵ نفر از مردم اردبیل از ابتدای سال‌جاری تاکنون در ۳۶ دوره تخصصی آموزشی جهاد دانشگاهی شرکت کردند.

وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی در استان چهار هدف راهبردی را تعیین کرده و بر آنها متمرکز شده است که نقش‌آفرینی در توسعه سلامت و درمان، صنایع خلاق و فرهنگی، صنایع تبدیلی و روستایی، توانمندسازی و ارتقا بهره وری سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و شرکت‌ها در کانون توجه جهاد دانشگاهی استان قرار گرفته است.

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی بانوان روستای «فولادلو» افزود: مشاغل خانگی یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت در زمینه کسب و کار در جهاد دانشگاهی است که با توجه به تجربیات کسب شده در سنوات گذشته می‌توانیم در این زمینه خدمات آموزشی و تخصصی مناسبی به همشهریان خود ارائه دهیم.

آموزش تخصصی و مهارت محور مأموریت مهم جهاد دانشگاهی است

رسولی آموزش تخصصی و مهارت محور را مأموریت مهم این نهاد انقلابی عنوان کرد و گفت: در تمام حوزه‌های کسب و کار، کسانی که نیاز به کسب مهارت دارند می‌توانند از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای جهاد دانشگاهی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه با ضعف سرمایه اجتماعی در زمینه فضای کسب و کار در استان مواجه هستیم، ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار در استان بیش از هر عاملی نیاز به برطرف کردن ضعف سرمایه اجتماعی در استان داریم که فضای بی اعتمادی عمومی و عدم پذیرش افراد کارآفرین و تفسیرهای سخت از قوانین در نظام اداری استان، نسبت به اغلب استان‌های کشور ملموس و محسوس هست.

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل کسب مجوز برای راه‌اندازی کسب و کار را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه وزارت اقتصاد و دارایی سامانه‌ای به عنوان پنجره واحد راه‌اندازی کرده که تمام مجوزهای لازم از این طریق قابل اخذ بوده و در صورت تکمیل می‌تواند، زمینه را برای شروع آسان کسب و کارها و اخذ مجوزها آسان سازد.

رسولی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت و درمان، مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی در حال ارائه خدمات به عنوان یکی از مراکز موفق شمال غرب کشور هست و تاکنون ۲۸۰۰ نتیجه مثبت در زمینه ناباروری داشته است.

کد مطلب 5938785

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