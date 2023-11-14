به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از عرصه‌های اصلی فعالیت جهاد دانشگاهی آموزش‌های مهارتی و توسعه کارآفرینی است، اظهار کرد: ۸۲۵ نفر از مردم اردبیل از ابتدای سال‌جاری تاکنون در ۳۶ دوره تخصصی آموزشی جهاد دانشگاهی شرکت کردند.

وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی در استان چهار هدف راهبردی را تعیین کرده و بر آنها متمرکز شده است که نقش‌آفرینی در توسعه سلامت و درمان، صنایع خلاق و فرهنگی، صنایع تبدیلی و روستایی، توانمندسازی و ارتقا بهره وری سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و شرکت‌ها در کانون توجه جهاد دانشگاهی استان قرار گرفته است.

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی بانوان روستای «فولادلو» افزود: مشاغل خانگی یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت در زمینه کسب و کار در جهاد دانشگاهی است که با توجه به تجربیات کسب شده در سنوات گذشته می‌توانیم در این زمینه خدمات آموزشی و تخصصی مناسبی به همشهریان خود ارائه دهیم.

آموزش تخصصی و مهارت محور مأموریت مهم جهاد دانشگاهی است

رسولی آموزش تخصصی و مهارت محور را مأموریت مهم این نهاد انقلابی عنوان کرد و گفت: در تمام حوزه‌های کسب و کار، کسانی که نیاز به کسب مهارت دارند می‌توانند از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای جهاد دانشگاهی بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه با ضعف سرمایه اجتماعی در زمینه فضای کسب و کار در استان مواجه هستیم، ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار در استان بیش از هر عاملی نیاز به برطرف کردن ضعف سرمایه اجتماعی در استان داریم که فضای بی اعتمادی عمومی و عدم پذیرش افراد کارآفرین و تفسیرهای سخت از قوانین در نظام اداری استان، نسبت به اغلب استان‌های کشور ملموس و محسوس هست.

سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل کسب مجوز برای راه‌اندازی کسب و کار را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه وزارت اقتصاد و دارایی سامانه‌ای به عنوان پنجره واحد راه‌اندازی کرده که تمام مجوزهای لازم از این طریق قابل اخذ بوده و در صورت تکمیل می‌تواند، زمینه را برای شروع آسان کسب و کارها و اخذ مجوزها آسان سازد.

رسولی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت و درمان، مرکز درمان ناباروری قفقاز جهاد دانشگاهی در حال ارائه خدمات به عنوان یکی از مراکز موفق شمال غرب کشور هست و تاکنون ۲۸۰۰ نتیجه مثبت در زمینه ناباروری داشته است.