به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسینی قمی، در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت در شبستان امام خمینی (ره)، ضمن ادامه تبیین فرازهایی از خطبه ۱۹۲ نهجالبلاغه در رابطه با نکوهش کبر و غرور و نشاندادن آثار سو آن، آیه ۴۵ سوره انعام «فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» را موردتوجه قرار داد و با بیان اینکه خداوند متعال در هیچیک از آیات الهی به جز این آیه، خود را حمد و ستایش نکرده، اظهار کرد: خداوند متعال در مقابل قطع ریشه ظلم حمد و ثنای خود را یادآور شد.
وی با تأکید بر اینکه دل میلیاردها انسان از ظلم و ستم رژیم کودک کش صهیونیستی علیه مردم غزه و فلسطین خون است و همگان در مقابل این جنایت وظایف سنگینی بر عهده داریم، عنوان کرد: خداوند متعال ریشه ظلم و ظالم را از بین خواهد برد؛ مولیالموحدین علی (ع) در فرازهایی از خطبه ۱۹۲ نهجالبلاغه میفرمایند؛ «فاللّه َ اللّه َ فی عاجِلِ البَغیِ و آجِلِ وَ خامةِ الظُّلمِ و سُوءِ عاقِبَةِ الکِبرِ»؛ خدا را خدا را [در نظر گیرید] از عاقبت وخیم زورگویی و ستم در این دنیا و آن جهان و از فرجام ناگوار تکبّر.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت سکوت کشورهای اسلامی و عربی را بدتر از ظلم صهیونیستها به ملت فلسطین دانست و گفت: دولت مردان اسلامی اینقدر مردانگی و غیرت نداشتند که روابط خود را با رژیم صهیونیستی حتی برای چند روز، متوقف کنند.
وی با انتقاد از خروجی نشست اتحادیه عرب با ۲۲ کشور و سازمان کنفرانس اسلامی با بیش از ۵۰ کشور، تصریح کرد: شما که غیرت قطع همیشگی روابط با رژیم صهیونیستی را ندارید، حداقل مردانگی به خرج میدادید و برای چند روز روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع میکردید.
حسینی قمی ضمن اشاره به ستایش تواضع در کلام مولیالموحدین علی (ع)، به مذمت تکبر و فرجام ناگوار آن در کلام امیرالمؤمنین اشاره کرد و افزود: امام علی (ع) تکبر را بزرگترین دام و برجستهترین نیرنگ ابلیس ذکر میکنند؛ چرا که تکبر همچون زهر کشنده در دل انسان نفوذ میکند.
وی در تبیین فراز «فما تُکدی أبَدا و لا تُشوی أحَدا، لا عالِما لِعِلمِهِ و لا مُقِلاًّ فی طِمرِهِ» با بیان اینکه هرگز چیزی مانع نفوذ تکبر نمیشود و هیچکس از گزند تکبر در امان نیست، اظهار کرد: مولای متقیان میفرمایند؛ نه عالِم بهخاطر علمش و نه تهیدست به سبب جامه فرسودهاش از آثار تکبر رهایی نخواهد یافت.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت به فرازهایی از خطبه متقین و بیان ۱۱۰ ویژگی متقین در کلام حضرت علی (ع) گفت: امام علی (ع) در خطبه ۱۹۳ نهجالبلاغه سبک زندگی مؤمنین را متواضعانه ذکر میکنند؛ اگر خداینکرده روحیه تکبر داشته باشیم، امکان ندارد با تکبر وارد بهشت شویم.
تکبر کشتزار بسیاری از گناهان است
حسینی قمی به کتابهای اخلاقی جامع السعاده و معراج السعاده مرحوم نراقی اشاره کرد و گفت: مرحوم آقا شیخ عباس قمی خلاصه معراج السعاده را تألیف نموده است و در این کتاب تکبر ریشه و کشتزار بسیاری از گناهان ذکر میکند.
وی با بیان اینکه متقین به عمل کم قانع نیستند و فعل و کارهای زیادشان را ناچیز میپندارند و همواره خود را به کوتاهی و تقصیر در انجام حق عبودیت و بندگی متهم میکنند؛ اظهار کرد: متقین همواره نگران اعمال و کوتاهیهایشان هستند.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز رحلت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان اشاره کرد و افزود: علامه طباطبایی کار خود را در درگاه الهی بسیار ناچیزتر از آن میداند که بخواهد ثوابی برای آن متصور شود.
وی با بیان اینکه متقین همواره نگران اعمال خود هستند، تصریح کرد: اگر در مجلسی متقین را تعریف کنند، هراسان شده، دیگران را از این کار برحذر داشته بیان میدارند؛ خود را بهتر میشناسم و خدا مرا از من بهتر میشناسند.
حسینی قمی با بیان اینکه امام علی (ع) در فرازی دیگر میفرمایند؛ «لَو تَکاشَفتُم ما تَدافَنتُم»، اگر از درونِ همدیگر آگاه میشدید، یکدیگر را دفن نمیکردید، اظهار کرد: خداوند متعال ستارالعیوب و غفار الذنوب است و آبروداری میکند؛ انسان هیچگاه نباید از مدح و ثنای دیگران خوشحال و مغرور شود.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه خوبیها و نقاط ضعف را باید در کنار هم بیان کنیم، اظهار کرد: پیامبر اعظم (ص) وقتی کار خوبی را میدیدند، آن را تحسین و تقویت مینمودند و وقتی کار بد میدیدند آن را تقبیح و تضعیف میکردند.
وی به فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی اشاره و با بیان اینکه باید شاکر و قدردان تمام نعمتهای الهی باشیم، تصریح کرد: امام علی (ع) به شخصی که در ستایش امام افراط کرد و آنچه در دل داشت نگفت، فرمودند: "من کمتر از آنم که بر زبان آوردی و برتر از آنم که در دل داری".
حسینی قمی در بخش پایانی سخنان خود ضمن بیان خاطراتی از علمای معاصر، چهل حدیث امام خمینی (ره) را مبین الگوی عملی اخلاق اسلامی دانست و افزود: امام خمینی (ره) در چهل حدیث تواضع از استاد خویش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری تعریف میکنند و مینویسند؛ در علمای زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامّۀ یک مملکت، بلکه قُطر شیعه را داشتند، و سیرۀ آنها تالی سیرۀ رسول اکرم (ص) بود؛ اگر این تواضع علما و بزرگان دین نبود امروز چیزی به نام دین، حوزههای علمیه و انقلاب نداشتیم.
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