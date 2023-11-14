آماده ایم تا گام اول را محکم برداریم/ باید از تیم ملی حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال پیش از دیدار با هنگ کنگ در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: مسابقات مرحله اول مقدماتی جام جهانی بسیار تأثیرگذار خواهد بود، در دوره قبل خودمان باعث شدیم تا کار برای تیم ملی سخت شود. از همین الان آماده هستیم تا گام اول را محکم و پر قدرت برداریم.

او ادامه داد: دیدار با هنگ کنگ و ازبکستان بازی‌های خیلی خوبی در جهت آماده سازی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا می‌تواند، باشد. تمام نکاتی که مدنظر کادرفنی است را انجام خواهیم داد تا به امید خدا دست پُر از زمین خارج شویم.

جهانبخش افزود: نسل حال حاضر تیم ملی از لحاظ شخصیتی و فنی بسیار فوق العاده هستند، از همه اهالی فوتبال و رسانه‌ها تقاضا دارم که از تیم ملی حمایت کنند. بازیکنان حال حاضر تیم ملی بعد از این همه سال که در کنار هم هستند لیاقت کسب بهترین نتیجه را در جام ملت‌های آسیا و مسابقات پیش رو دارند. می‌دانیم که مردم ایران بسیار فوتبال دوست هستند و به این موضوع واقفیم.

هافبک تیم ملی خاطر نشان کرد: قهرمانی در جام ملت‌ها دستاورد بزرگی است که به همه مردم ایران تعلق دارد و از همه خواهش دارم که از تیم ملی حمایت کنند. اتفاقات اخیر در فوتبال ایران را دنبال کرده‌ام و نگاه‌های مثبتی به تیم ملی نمی‌شود، امیدوارم شرایط بهتر شود و شاهد اتحاد در بین خانواده فوتبال ایران باشیم.

او در خصوص نتایج تیم فوتبال نوجوانان در جام جهانی زیر ۱۷ سال گفت: از اینکه تیم ملی نسل بسیار خوبی را پرورش داده بسیار خوشحالم، دیدار تیم نوجوانان با برزیل را مشاهده نکردم اما از آنجا که بازیکنان برزیلی در فاینورد وجود دارد کُری سنگینی برای آنان خواندم و به خودم افتخار کردم که جزئی از خانواده فوتبال ایران هستم. متأسفانه در دیدار با انگلیس بازنده شدیم اما امیدوارم بازی آخر را ببریم و صعود خوبی به مرحله حذفی داشته باشیم.