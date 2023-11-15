به گزارش خبرنگار مهر، «مافی‌ها» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های رضا علیزاده است که روز جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ در گالری جاوید افتتاح می‌شود و تا دوم آذر ماه ادامه خواهد داشت.

در متن استیتمنت نمایشگاه که به قلم رضا علیزاده نوشته شده، آمده است: «شاید زندگی، توقف لحظه در خلا باشد؛ جایی که زمان و مکانی نیست، هیچ قانونی وجود ندارد و مملو از اسرار کشف نشده. اینجا بهشت من است، آرمان شهر به وقوع پیوسته کودکی‌ام در اکنون؛ بی تاب، خرمان، سرشار از عشق و امید و آرزو سوار بر مرکب خیال و سیال در رویاها ... اینجا بهشت من است.»

بازدید همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری جاوید به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان زرتشت غربی، کوچه یزدان، پلاک ۱۷ واحد یک برقرار است اما گالری یکشنبه‌ها تعطیل است.