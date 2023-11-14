روسیه: ۲۰ ضدحمله نظامیان اوکراینی دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور کوپیانسک، ۸ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و تلفات دشمن بالغ بر ۱۵۵ نیروی نظامی و ۲ خودرو وانت بود.
وزارت دفاع روسیه در این خصوص می افزاید: در محور دونتسک جنوبی، یک حمله کی یف دفع شد. دشمن بالغ بر ۶۰ نیروی نظامی و دو نفربر زرهی خود را از دست داد.
بیانیه مذکور در ادامه اضافه میکند: در محور کراسنولیمانسک، ۶ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و بالغ بر ۲۱۰ نیروی نظامی دشمن کشته و زخمی شدند. در محور زاپروژیا نیروهای اوکراین در منطقه رابوتینا حدود ۷۵ نیروی نظامی و ۲ خودروی زرهی خود را از دست دادند.
این بیانیه در ادامه میافزاید: در محور دونتسک، ۵ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و حدود ۳۰۰ نیروی نظامی کی یف کشته و زخمی شدند.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نداده است.
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