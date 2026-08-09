احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار خدمات ارائه‌شده توسط جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در فاصله ۳ تا ۱۴ مردادماه نشان داد که بیش از ۲۷ هزار نفر از خدمات مختلف این مجموعه بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: در بخش پزشکی، یک هزار و ۸۵۸ نفر توسط پزشکان متخصص و ۷ هزار و ۶۰۱ نفر توسط پزشکان عمومی ویزیت شدند.

وی گفت: همچنین در این مدت، سه هزار و ۲۶۳ نفر خدمات پرستاری دریافت کردند و سه هزار و ۵۳ مورد تزریقات و پانسمان نیز انجام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر بیان کرد: در حوزه خدمات دارویی نیز هفت هزار و ۶۰۱ نسخه دارویی ارائه شد و ۵۰۴ مورد داروی OTC در اختیار مراجعان قرار گرفت.

وی یادآور شد: در بخش انتقال مصدومان به مراکز درمانی، ۳۶ نفر به بیمارستان منتقل شدند تا روند درمانی آنان در مراکز تخصصی ادامه پیدا کند.

ایزدپناه بیان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در این بازه زمانی هیچ مورد فوتی گزارش نشد.

وی گفت: این خدمات در چارچوب فعالیت‌های درمانی و سلامت‌محور جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در ایام اربعین حسینی به مراجعان ارائه شد.