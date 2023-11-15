به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در وبینار «صوت المرأة فی طوفان الاقصی» که به همت مجمع تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد بیان کرد: اکنون در غزه وحشیانه ترین خشونتها انجام میگیرد تا جایی که هیچ مکان امنی برای زنان و کودکان وجود ندارد.
وی افزود: زنان و کودکان هیچ خطری برای هیچ جبههای نیستند لذا باید پناهگاهی امن برای آنها ایجاد شود. به نظر میرسد که زنان و کودکان با ایمان و پایداری خود، خطری مهم برای رژیم غاصب صهیونیستی به شمار میروند لذا کودکان نباید بزرگ شوند و تحت تربیت مادران مؤمنی که آنها را به مقاومت تشویق کند، پرورش یابند.
خزعلی گفت: رژیم اشغالگر به بمباران خانهها، مدارس، بیمارستانها و مکانهای امن اصرار دارد. استخوانهای ضعیف کودکان و شیرخواران، چگونه میتواند این خشونت ممتد را تحمل کند.
وی بیان داشت: چگونه میتوان یک کودک را از خوردن و آشامیدن برحذر داشت و از او خواست تا در تاریکی بماند که سکوت آن را بمباران هواپیماها و شلیک تانکها برهم میزنند تا نه تنها او را از خواب بلکه از امنیت و سلامت محروم کنند.
خزعلی تصریح کرد: خواستار اخراج رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد، بازگشایی گذرگاه رفح و اعزام نیروهای حافظ صلح و حضور آنها برای بسته نشدن این گذرگاه حیاتی، ارسال فوری کمکهای بهداشتی و پزشکی برای مادران و کودکان و نوجوانان و به رسمیت شناخته شدن حق مقاومت مشروع مردم فلسطین هستیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: آتشبس فوری، کمک به کسانی که زیر آوار ماندهاند، ممانعت از کوچ اجباری مردم بیپناه فلسطین از دیگر مطالبات ما است.
وی بیان داشت: قلب همه زنان فرهیخته در حمایت از شما میتپد. شما تنها نبوده و نخواهید بود بلکه همه ما در رویارویی با دشمن چون یدی واحد حامی شما هستیم.
نظر شما