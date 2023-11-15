کره شمالی آزمایش تسلیحاتی جدیدی انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رسمی کره شمالی بامداد امروز چهارشنبه اعلام کردند که پیونگ‌یانگ آ زمایش زمینی موتورهای پیشرفته دارای سوخت جامد برای استفاده در نوع تازه‌ای از موشک‌های میان‌برد بالستیک را با موفقیت انجام داده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) به نقل از مقامات ارشد نظامی این کشور افزود این موتورهای مرحله اول و دوم پرتاب موشک که به تازگی توسعه یافته‌اند، روزهای شنبه و سه‌شنبه آزمایش شدند و ویژگی‌های فنی آن بررسی و امتحان شد. این آزمایش‌ها موقفیت‌آمیز بود و این موتورها برای استفاده در راستای توسعه نوع جدیدی از موشک‌های میان‌برد بالستیک قابل اعتماد هستند.

به نوشته این خبرگزاری، اداره کل موشک‌های کره شمالی برای توسعه نوع جدید IRBM اهمیت زیادی قائل است و معتقد است که آزمایش های اخیر «فرایندی ضروری برای تقویت بیشتر قابلیت های تهاجمی راهبردی» نیروهای مسلح کره شمالی در شرایطِ محیط امنیتی ناپایدار و موقعیت نظامی آینده منطقه است.

در ماه آوریل، پیونگ یانگ آزمایش موفقیت آمیز اولین موشک بالستیک قاره پیمای سوخت جامد خود «Hwasong-۱۸» را انجام داد و این رویداد را یک پیشرفت کلیدی در توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود اعلام کرد.

موشک های دارای سوخت جامد قبل از پرتاب نیازی به سوخت گیری ندارند و این امر شناسایی و انهدام آنها را دشوارتر و استفاده از آنها را سریع‌تر می کند.