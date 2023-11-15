به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بینالملل، حقوقی و مجلس این سازمان درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای ۲ ساله دولت مردمی در موزه دفاع مقدس استان قم اظهار کرد: در نمایشگاه دستاوردهای ۲ ساله دولت مردمی و در غرفه سازمان انرژی اتمی ایران بخشهایی از دستاوردهای صنعت هستهای در یکسال گذشته به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود: در یکسال گذشته از حدود ۱۵۹ دستاورد در حوزههای مختلف چرخه سوخت، اکتشاف معادن، رادیو داروها، ترکیبات دوتره، سامانههای پرتودهی، پلاسما و دیگر موارد رونمایی کردهایم.
وی با اشاره به گستره وسیع کاربرد فناوری هستهای در صنایع و حوزههای گوناگون بیان کرد: اکنون از این امکان برخورداریم که با استفاده از فناوری هستهای و در بخش اکتشاف و بهوسیله هواپیما، هلیکوپتر و پهپاد تا عمق ۱۵ هزار متری را شناسایی کنیم.
کمالوندی با بیان اینکه استفاده از فناوری هستهای در حوزه سلامت و بهداشت و درمان روند رو به رشدی داشته است؛ گفت: همچنین در حوزه پزشکی شاهد انعقاد قرارداد برای تولید حدود ۶۶ نمونه رادیو دارو با سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت هستیم.
معاون سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: برخی از رادیو داروهای تشخیصی و درمانی در زمینه تشخیص و درمان بیماری سرطان در کشور تولید شده که کیفیت آنها در حد نمونههای جهانی است.
وی تصریح کرد: یکی از دیگر حوزههای فعال در صنعت هستهای مربوط به بخش آب سنگین و مشتقات آن است؛ این محصول و مشتقات آن استفادههای مختلفی در بخش شیمیایی و دارویی دارد که از آن جمله میتوان به استفاده از آنها به بخش سلامت و برای تشخیص و درمان بیماریها اشاره کرد.
کمالوندی با بیان اینکه به حتم جنس داروهای آینده بر پایه ایزوتوپهای پایدار خواهد بود، افزود: این داروها برخلاف داروهای شیمی درمانی اثر مخرب نخواهند داشت. لازم به ذکر است که آب سنگین تولید شده در ایران و مشتقات آن جزو بهترین نمونههاست که مشتریان فراوانی در اروپا، آسیا، آمریکا و روسیه دارد.
وی ادامه داد: از دیگر دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران میتوان به کاربرد پرتوها اشاره کرد زیرا این فناوری نقش فراوانی در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، سلامت و بهداشت دارد؛ به عنوان مثال اخیراً یک نمونه شتاب دهنده در کشور تولید و رونمایی شد که به واسطه تحریمها به ما فروخته نمیشد و این شرایط سبب شد تا این سامانه را بهصورت بومی در داخل کشور تولید کنیم و هم اکنون این دستگاه برای صادرات مشتری دارد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: در نمایشگاه دستاوردهای ۲ ساله دولت مردمی سعی شد تا حداقل دستاوردهای برخی از حوزههای مهم صنعت هستهای از جمله رادیو داروها و کاربرد پرتوها که در کشاورزی، بهداشت و سلامت و صنعت نقش داشته و رابطه مستقیمی با زندگی مردم دارد، برای آشنایی مردم به نمایش گذاشته شود.
وی در پایان گفت: این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی عموم مردم با دستاوردهای افتخارآفرین کشورمان در حوزههای مختلف از جمله صنعت هستهای است.
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