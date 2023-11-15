شبکه ریلی خواف- هرات و تسهیل ترانزیت کالا برای افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ ساداتنژاد مجری طرح راهآهن خواف- هرات در گفتوگو با برنامه روی خط اقتصاد، گفت: راهآهن خواف- هرات با هدف تسهیل ترانزیت کالا در مسیر کریدور شرق به غرب در مدت ۶ ماه به شرط شرایط مساعد آب و هوایی احداث خواهد شد. افغانستان با اتصال این شبکه ریلی از طریق تکمیل راه آهن رشت- آستارا و اتصال به ترکیه و از مرز خسروی به عراق و سوریه، میتواند به اهداف خود در ترانزیت کالا و دسترسی به آبهای آزاد دست یابد.
مجری طرح راه آهن خواف- هرات گفت: این راهآهن به طول ۲۲۵ کیلومتر از شهرستان خواف تا هرات افغانستان به چهار قطعه ریلی تقسیم میشود که یک قطعه به طول ۶۲ کیلومتر در افغانستان به اتمام و بهرهبرداری رسیده بود، اما در جنگ افغانستان آسیب دید و سه قطعه دیگر در ایران در حال تکمیل است.
ساداتنژاد با اشاره به جنگ و جابهجایی قدرت و تحولات سیاسی افغانستان، بیانداشت: همواره خط راهآهن ساخته شده ایران در خاک افغانستان، رصد و اهمیت استراتژیک آن به دولت حاکم گوشزد میشد که با تعاملات دو کشور مقرر شد تا مراحل بازسازی آن توسط شرکت افغانی- قزاقی که تأمین تجهیزات آن از ایران بوده است، به اتمام برسد. با قرارداد ۱۱۷ میلیارد تومانی که با پیمانکار ایرانی برای تکمیل خط راه آهن منعقد شده، پیشبینی میشود با استفاده از تجهیزات مکانیزه ریلی بتوان در مدت ۶ ماه به شرط شرایط مساعد آب و هوایی به انتقال ترانزیت کالا در سال نخست به مقدار ۷۰۰ میلیون تن دست یافت.
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