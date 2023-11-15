به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد در جلسه‌ی بررسی اجرای طرح محرومیت زدایی و توانمندسازی اجتماعی ۲۰۲۰ محله کشور در سطح استان، گفت: توجه به اقشار آسیب‌پذیر در مناطق کم‌برخوردار و عدالت‌محوری در توزیع امکانات و اعتبارات برای مناطق محروم سرلوحه‌ی امور دولت مردمی است.

وی افزود: تخصیص اعتبارات بیش از ۲۹۹ پروژه که حدود ۲ هزار زیر پروژه در سطح استان دارد، از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور محترم و اعتبارات استانی و ملی در حال پیگیری است.

استاندار همدان گفت: در راستای توانمندسازی روستاییان، در بعضی روستاها یک تا هفت پروژه عمرانی در حال اجراست.

قاسمی فرزاد اظهار کرد: در راستای نگاه بلند رهبر معظم‌انقلاب (مدظله‌العالی) و دولت مردمی تمام توان را در استان به کار گرفته‌ایم.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی با اقدامات مجاهدانه مانند پروژه‌های آبرسانی و مسکن، عمران و آبادانی را در پیش گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن در تمام شهرها تأمین شده است، گفت: بیش از ۳۷ هزار واحد مسکونی در سطح استان در حال احداث است.