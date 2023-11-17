برگزاری نمایشگاه گروهی «نشر اثر» با آثار ۷۶ هنرمند ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، «نشر اثر» نام نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی مشترک ایران و عمان است که با شرکت ۷۶ هنرمند ایرانی در ۷ رشته هنری نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، دیجیتال آرت، مجسمه، نقاشی خط و تذهیب، روز شنبه ۲۷ آبان ماه به صورت آنلاین به نمایش گذاشته می‌شود.

گروه هنری آیتیست و موسسه الریحان عمان، برگزار کنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و آیناز زارعی نقاش و کیوریتور جوان، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.

اسامی هنرمندان شرکت‌کننده در رویداد به شرح زیر است:

زینب گل محمدی، پوریا قلیج خانی، مستانه جوهرچیان، شیرین مدنی، سمیه رحیمی، فاطمه فیض نژاد، زهرا عزیزی، زهرا عقیلی عطار، مهدیه صاحب الزمانی کرمان، افشین جاسمی، نادیه شهریاری، نجمه رجبی نسب راوری، عبدالرسول حکیم، حسین حکیم، روجا علیمحمدی، شهرزاد فاضلی، آرمیتا زهرایی رمضانی، ملیحه حکیمی، زهرا مزینی، سیده فاطمه حسینی زکریا کلایی، سامره امیری صاف، نگین خرم نهاد، یاسمن عباسی هروفته، زهرا بهرام پور، هما آسوده، رویا مرادخانی، نگین علیرضائی، سارا ستاری رستگار، مریم عطارچی، سروناز نیک شمار، مهرداد زرین زاده، کیانا خوش مود، راضیه همایون، فریده عامری، شکیبا سحرخیزان، رقیه حافظی، سید احمدرضا رضایی مهریان، دلاناز زهرایی، الناز بازیان، هاجر نعیمی، فاطمه طیبه، آیناز میهن دار، وحیده هاشمی، فرشاد قدیانی، هانا حاجیان، نسیم فاریابی، آتوسا نیاجلیلی، راحله محمدی، فاطمه اخگر، مجتبی سعیدی هاشم پور، تینا نوروززاده، سمیه فهیم پور، افروز ایروانی، ارغوان عابدی، زاهده بطویی اورزمان، مرضیه ترخان، فرزانه عبدالحسینی، زهرا صالحی نوشاد، شبنم صدر، فاطمه احمدی طیفکانی، پانید نصیری منش، نازنین سبحانی، فاطمه صالحی کمال آبادی، کیانا حاجتی پیشوری، زهره شیخ حسینی، حسنا حاجی پور، رؤیا شیسی، فاطمه صابری جعفری، هایده صابری جعفری، آذر ضاربی، علیرضا آمدی، ثریا محمدی، هدیه سریع القدم نریمانی، مینا باقری اوره، علی فلاح، زهرا جمشیدیان.