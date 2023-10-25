«روایت اثر» در نمایشگاه مشترک ایران و هلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای رویداد، «روایت اثر» عنوان نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی مشترک ایران و هلند است که با شرکت ۷۰ هنرمند ایرانی در ۷ رشته هنری نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، دیجیتال آرت، مجسمه، نقاشی خط و تذهیب روز شنبه ۶ آبان ماه سال جاری به صورت آنلاین به نمایش گذاشته می‌شود.

گروه هنری آیتیست، موسسه بلوم آرت هلند و روما پالس، برگزار کنندگان این نمایشگاه گروهی هستند و آیناز زارعی نقاش و کیوریتور جوان، کیوریتوری رویداد را بر عهده دارد.

افسانه بختیاری، علیرضا محسنی، علی شعبانی، عطیه سزاوار سیدی، آیدا باغبان منش، آیدا مهدوی، عزیزه انتقامی اوریمی، آیناز میهن دار، بهنوش اسدی پور، بهناز نادرنیا، احسان ایرانمنش بحری، الهه علی بابائیان، ایلیا باقری ده پاگائی، فائزه حسین نیا، فرزانه نشاط چروده، فرزانه ایگانی، فاطمه شادمان یزدی، فاطمه قیصری ملک آبادی، فاطمه رسایی پور، هایده صالحی لرستانی، حسین خائف، خدیجه ملکی ریزی، کیانا مولاپناه گشتی، لاله شریف رضویان، مریم شب دار، مهین زارع جعفری، مائده لقمانی، مهشید شیرجندی، مهرداد زرین زاده، مهرناز خوشبخت، مینا عالی پور، مینا مالکی، مینا کاید، مصطفی زارعی دودجی، مونا ضرغام، نگین صمیمی، نگین نبئی، نگین پورطهماسبی، نصرت آرین، پروانه نظری مقدم، رضوان امینی فر، رویا انوشه، سمانه ضیایی، سارینا امین نژادی، ستایش بسارده، سیده زهرا حسینی اشلقی، سیده پریسا محسنی، سیده زینب حسینی، سپیده فرشبافی سپهری، شیما فاضلی سگوند، شیرین پرطاوس، شیدا صادقپور، شکیبا سحرخیزان، شیما صادقپور، شیما شوقی بیگی، سمیه رحیمی، سولماز ساسانی، طیبه ایمانی، یلدا پیرمحمدی، یاسمین زمانی، یاسمن آتشگاهی، یکتا هادیپوریان، زهرا شریعت طلب، زهرا عزیزی، زهرا شفیع، زهرا کبابیان، زینب کاظم زاده، زینب گل محمدی، زهرا عقیلی عطار، زهره شیخ حسینی، اسامی هنرمندان شرکت‌کننده در رویداد هستند.

علاقه مندان به هنرهای تجسمی برای تماشای ۸۸ اثر راه‌یافته به «روایت اثر» می‌توانند تا روز جمعه، ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲ به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی گروه هنری آیتیست به نشانی: aynazzareii، صفحه اینستاگرام مؤسسه بلوم آرت هلند و صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی مؤسسه روما پالس به نشانی‌های: bloom.art.society و roma_pulse و همچنین، سایت مؤسسه بلوم آرت هلند به نشانی: http://bloomartsociety.com مراجعه کنند.