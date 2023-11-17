مقابله پدافند ارتش سوریه با تجاوز موشکی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، پدافند هوایی ارتش سوریه موفق شد که به حمله موشکی رژیم صهیونیستی که تعدادی از نقاط اطراف دمشق را هدف قرار داده بود، پاسخ دهد.

یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: «حدود ساعت ۲:۲۵ بامداد امروز به وقت دمشق، دشمن اسرائیلی از سمت جولان اشغالی سوریه، تعدادی از نقاط اطراف دمشق را هدف حمله هوایی قرار داد.»

این منبع نظامی ارتش سوریه افزود: «پدافند هوایی کشورمان به موشک‌های متجاوز پاسخ داده و اکثر آن‌ها را ساقط کردند، اگرچه این تجاوز منجر به خسارات مادی شده است.»

هفته گذشته نیز منابع خبری در سوریه اعلام کردند که رژیم اسرائیل منطقه السیده زینب در حومه دمشق را بمباران کرده است. بر اساس گزارش‌های خبری از سوریه، اهدافی بین عقربا و زینبیه هدف قرار گرفته است. رسانه‌های محلی در سوریه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به حومه دمشق و مقابله پدافند هوایی سوریه خبر دادند. در همین ارتباط، رئیس ستاد ارتش رژیم‌صهیونیستی نیز ادعا کرد که در پاسخ به حملات موشکی به مواضع اسرائیل، اهدافی را در دمشق، پایتخت سوریه بمباران کردیم.

این نخستین باری نیست که ارتش رژیم صهیونیستی دست به حملات موشکی علیه سوریه می‌زند. پدافند هوایی ارتش سوریه نیز هربار با رهگیری این موشک‌ها اقدام به مقابله به مثل می‌کند.

گفتنی است پیشتر وزارت دفاع سوریه اعلام کرده بود که دو نظامی سوری در پی تجاوز موشکی رژیم به حومه دمشق مجروح شدند و حملات تجاوز کارانه این رژیم با هدف فرار از اوضاع نابسامان امنیتی فعلی در فلسطین اشغالی است صورت می‌گیرد.

سوریه بارها از سازمان ملل درخواست کرده است تا تجاوزات پی در پی این رژیم به خاک سوریه را محکوم کند، اما سازمان ملل با رفتار تبعیض گونه خود در برابر حملات موشکی و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه سکوت کرده است.

پیش از این نیز، «فیصل مقداد» وزیر خارجه سوریه در دیدار با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک در این کشور حملات رژیم صهیونیستی به اماکن غیرنظامی و اهدافی در دمشق و حومه آن را جنایت علیه بشریت دانسته بود.

وزیر خارجه سوریه همچنین بر لزوم محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به منظور جلوگیری از کشتار غیرنظامیان و نقض حاکمیت کشورها تأکید کرد و گفت: اگر جامعه به اصطلاح بین الملل جلوی اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را نگیرد، این موضوع باعث ترغیب این رژیم به ارتکاب جنایات بیشتر و گرفتن جان بی گناهان بیشتر می‌شود.

فیصل مقداد ادامه داد: تداوم حملات و جنایات وحشیانه کابینه تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و سوریه، تهدیدی آشکار برای صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن است.

وزیر خارجه سوریه در ادامه از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا فوراً برای محکومیت رژیم صهیونیستی و پاسخگویی به این جنایت و فشار برای لغو اقدامات قهری یک جانبه تحمیل شده بر سوریه مداخله کنند.

همچنین پیشتر، «فیصل المقداد» وزیر امور خارجه سوریه در سخنرانی در مجلس این کشور گفته بود: اسرائیل با متحدانش یعنی آمریکا، غرب استعمارگر و رژیم ترکیه حامی تروریسم در منطقه بوده و خواهد ماند و از انجام هر گونه تجاوز به منظور تضمین تداوم گروه‌های تروریستی و جلوگیری از فروپاشی آنها دریغ نخواهد کرد و تجاوزات اخیر به خاک سوریه نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است که نشان از محاسبات اشتباه و احمقانه تل آویو دارد.