تیم ملی گلبال ایران با قهرمانی در آسیا سهمیه پارالمپیک را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی گلبال مردان ایران امروز شنبه با نمایش یک بازی جذاب و با اقتدار هر چه تمام تر با حساب ۹ بر ۳ از سد کره جنوبی گذشت و بر بلندای گلبال قهرمانی آسیا ایستاد و ضمن بالا بردن جام قهرمانی سهمیه حضور در رقابتهای پارالمپیک پاریس را کسب کرد.

حسن جعفری کاپیتان قهار تیم ملی با نمایشی چشم گیر ۵ گل و نعمت الله سرافراز بازیکن فنی و مقتدرگلبال کشورمان با ۴ گل برای ایران گلزنی کردند.

گفتنی است تیم ملی گلبال ایران قهرمان مسابقات آسیا پاسفیک شد و کره و چین به ترتیب دوم و سوم شدند.