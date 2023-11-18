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۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۵

تیم ملی گلبال ایران با قهرمانی در آسیا سهمیه پارالمپیک را گرفت

تیم ملی گلبال ایران با قهرمانی در آسیا سهمیه پارالمپیک را گرفت

تیم ملی گلبال مردان ایران با پیروزی قدرتمندانه مقابل کره جنوبی، قهرمان رقابتهای گلبال قهرمانی آسیا در هانگژو چین شد و جواز حضور در پارالمپیک پاریس را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی گلبال مردان ایران امروز شنبه با نمایش یک بازی جذاب و با اقتدار هر چه تمام تر با حساب ۹ بر ۳ از سد کره جنوبی گذشت و بر بلندای گلبال قهرمانی آسیا ایستاد و ضمن بالا بردن جام قهرمانی سهمیه حضور در رقابتهای پارالمپیک پاریس را کسب کرد.

حسن جعفری کاپیتان قهار تیم ملی با نمایشی چشم گیر ۵ گل و نعمت الله سرافراز بازیکن فنی و مقتدرگلبال کشورمان با ۴ گل برای ایران گلزنی کردند.

گفتنی است تیم ملی گلبال ایران قهرمان مسابقات آسیا پاسفیک شد و کره و چین به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 5942026

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