وضعیت موجودی کود در انبارهای استان بوشهر مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانستن خواص انواع کودهای کشاورزی با توجه به کشت پاییزه در استان میتواند در افزایش تولید محصولات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.
وی، در خصوص نقش کودهای کشاورزی بر روی افزایش کمی و کیفی تولیدات محصولات کشاورزی اظهار کرد: مصرف کود مناسب بر حاصلخیزی و بهره وری خاک، مقاومت گیاه در مقابل آفتها و کیفیت محصول تولیدی تأثیر به سزایی دارد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: عمده کودهای مؤثر در کشت پاییزی علاوه بر کودهای آلی، زیستی و کودهای شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه هستند که هر کدام ویژگیهای منحصر به فردی دارند.
عمرانی با بیان اینکه پر مصرفترین کود ازته در دنیا کود اوره است خاطر نشان کرد: کاربرد اصلی این کود تأمین نیتروژن گیاهان بوده و باعث سرسبزی میشود، از طرفی به فرایند فتوسنتز کمک ویژهای میکند. چون این محصول تنها تأمین کنندهی نیتروژن است پس در درجهی اول برای رشد شکوفهها از آن استفاده میکنند.
این مقام مسئول تشریح کرد: انواع کودهای فسفاته از دیگر کودهای مؤثر در بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفهها، افزایش مقاومت در برابر سرما و افزایش تولید در محصولات زراعی و باغی است که در هر مرحلهای از رشد گیاهان میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وی اعلام کرد: با افزودن کودهای پتاسه به خاک و جذب یون پتاسیم فعالیت مولکولهای زیستی مانند آنزیمها، کاتالیستهای شیمیایی، نشاسته و قندها در فرایندهای سلولی گیاهان تنظیم شده و این مسئله به رشد و نمو مطلوب گیاه کمک خواهد کرد.
عمرانی گفت: موجودی انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در وضعیت کاملاً مطلوبی است و هیچگونه کمبودی از بابت تأمین و توزیع کود در سطح استان نخواهیم داشت.
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