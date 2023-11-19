جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تأخیر و تعلل‌های بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: تأخیر در ابلاغ آئین نامه وام مسکن روستایی برای سال ۱۴۰۲ کار جالبی از سوی مجموعه دولت و بانک مرکزی نیست.

وی در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی خودش جزئی از دولت است. اگر منابع بانک مرکزی پاسخگوی اعطای این تسهیلات نیست و اگر نمی‌تواند به این مصوبه دولت عمل کند باید همان ابتدای تصویب این آئین نامه در هیئت دولت نظرش را اعلام کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اما وقتی آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی توسط دولت ابلاغ شده بانک مرکزی باید این آئین نامه را سریعاً ابلاغ کند. این اقدام بانک مرکزی به نوعی استنکاف از اجرای قانون است.

وی ادامه داد: اعطای وام مسکن روستایی در موعد مقرر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا فصل سرد سال فرارسیده و در ماه‌های پایانی سال قرار داریم. هر چه قدر آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی بیشتر به تعویق بیفتد برای دولت دیگر فایده‌ای ندارد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: روستاها عامل تولید هستند و باید شرایط برای رفاه حال روستاییان فراهم شود. وقتی یک وام برای ساخت و ساز مسکن روستایی به سختی و با مشکلات فراوان در اختیار آنها قرار می‌گیرد چطور می‌توان انتظار داشت که مردم در روستاها بمانند و به شهرها مهاجرت نکنند.

قادری بیان کرد: این آئین نامه با تأخیر در ابلاغ از سوی دولت هم مواجه شده بود و اینکه بانک مرکزی هم بخواهد در ابلاغ آن تأخیر ایجاد کند به ضرر مردم است زیرا با تورم موجود در کشور روز به روز از ارزش این وام کاسته می‌شود.