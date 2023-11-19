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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیمه می‌شوند

طبق مصوبه مجلس، ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکوهای مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند.

آئین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد مطلب 5943768
زهرا علیدادی

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