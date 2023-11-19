به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح یکشنبه در دیدار با خانواده زندانیان نیازمند در شهرستان دیر اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا جایی که امکان دارد از لحاظ قضائی و با استفاده از ارفاقات به خانواده‌های زندانیان نیازمند کمک شود تا خانواده در این شرایط کمتر دچار آسیب شوند.

وی افزود: خانواده زندانیان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه، آسیب‌های مختلفی متوجه آنها است که توجه و رسیدگی به مشکلات آنها به همکاری و همیاری همه دستگاه‌های مرتبط، نهادها و گروه‌های مختلف مردمی و خیرین و نیکوکاران نیاز است.

فرماندار دیر نیز از اقدام رئیس کل دادگستری استان بوشهر تشکر کرد و گفت: در این شهرستان از این طرح استقبال می‌کنیم و از این پس در کنار رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دیر به خانواده‌های نیازمند زندانی سرکشی می‌کنیم و به آنها کمک خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر و دیگر مسئولین از چهار خانواده نیازمند زندانی در شهرستان دیر دیدار و ضمن ابراز همدردی با این خانواده‌ها، بسته‌های معیشتی اقلام خوراکی، لوازم التحریر آموزشی، کمک نقدی و غیر نقدی اهدا کردند و در خصوص تهیه اقلام مورد نیاز دیگر آنها مقرر شد این وسایل مهیا و در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

در این بازدیدها خانواده‌های زندانیان اظهار داشتند که این اقدام رئیس کل دادگستری استان بوشهر که از خانواده‌های زندانیان نیازمند دیدار می‌کند و در کنار آنها است و به مسائل و مشکلات آنها توجه می‌کند باعث دلگرمی آنها است که دعای خیر این خانواده‌ها بدرقه راه وی است.