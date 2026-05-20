مهرانگیز: رسیدگی به خانواده زندانیان وظیفه انسانی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح چهارشنبه در حاشیه دیدار با سه خانواده زندانی نیازمند در روستای جائینک بخش دلوار، با تأکید بر اهمیت حمایت از خانوادههای زندانیان، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب و همچنین ریاست قوه قضائیه همواره بر لزوم دیدار با خانواده زندانیان و رسیدگی به امور آنها تأکید داشتهاند و ما موظف هستیم اجازه ندهیم مشکلات معیشتی، قضایی یا اجتماعی این خانوادهها بدون راهحل باقی بماند و خانواده زندانی نباید به دلیل خطا یا محکومیت سرپرست خود با فشارهای مضاعف مواجه شود.
وی افزود: در این بازدیدها تلاش کردیم علاوه بر پیگیری مشکلات قضایی، وضعیت معیشتی این خانوادهها را نیز بررسی کنیم که بخشی از کمبودها و نیازهای فوری که امکان رسیدگی فوری داشت، در همین بازدید برطرف شد.
رئیس کل دادگستری بوشهر گفت: در جریان این دیدارها بستههای معیشتی و هدایای نقدی به سه خانواده اهدا شد و همچنین برای یکی از خانوادهها که با خرابی وسایل سرمایشی و یخچال مواجه بود، کمکهزینه تعمیر اختصاص یافت تا مشکل آنها در کوتاهترین زمان رفع شود.
مهرانگیز با اشاره به ضرورت ادامهدار بودن چنین برنامههایی تصریح کرد: این بازدیدها مقطعی نیست و در چارچوب برنامههای حمایتی دستگاه قضایی دنبال میشود و تلاش ما این است که با همکاری نهادهای حمایتی و خیرین، بخشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی که خانوادههای زندانیان با آن روبهرو هستند، کاهش یابد.
وی در پایان بر اهمیت حفظ کرامت انسانی خانوادهها و رسیدگی منصفانه به مشکلات آنان تأکید کرد و گفت: دیدار و گفتوگو با خانواده زندانیان نه تنها اقدامی حمایتی بلکه یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و امیدواریم با همراهی همکاران و مجموعه دستگاه قضایی استان، بتوانیم گامهای مؤثرتری برای رفع مشکلات این قشر برداریم.
