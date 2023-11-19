۳۵۰ برنامه همزمان با هفته بسیج در لنگرود اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهر زاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: مهمترین مأموریت بسیج شناخت تهدیدات و تبدیل آن با روحیه «ما می توانیم» به فرصت است.
وی با بیان اینکه بسیج با اتکا به خلاقیت و پشتکار، تمام تهدیدات دشمنان را به فرصت تبدیل کرده است، افزود: بسیج قدمت بزرگی به اندازه انقلاب اسلامی دارد.
سرهنگ مهرزاد به شعار هفته بسیج امسال مبنی بر «بسیج امید ملت ایران» است اشاره کرد و ادامه داد: هر کجا موفقیتی حاصل شده نقش مؤثر بسیجیان در آن مشهود است.
فرمانده سپاه لنگرود از اجرای ۳۵۰ برنامه طی هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و گفت: بسیج در همه عرصهها و سختیها بدون هیچ چشم داشتی ورود میکند و پای کار نظام و انقلاب است.
وی به برنامههای هفته بسیج اشاره کرد و افزود: برگزاری یادوارههای شهدای مقاومت، همایش بزرگ دختران حاج قاسم، گشتهای پیاده و خودرویی رضویون با عنوان نمادین امنیت، پایداری و مردم در پایگاههای شهرستان، تقدیر از مرام پهلوانی ویژه پیشکسوتان و قهرمانان شاخص توسط بسیج ورزشکاران، حضور بسیجیان در نماز جمعه به همراه حلقات صالحین، نشست تبیینی نقش اقشار در خدمت رسانی به جامعه همراه با میزهای خدمت، عطر افشانی قبور شهدا در گلزارهای شهدای محلات، دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان، برپایی مراسم یادوارههای خانگی شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان لنگرود در روز جمعه سوم آذر ماه در تیپ میرزا کوچک مریدان، افتتاح پروژههای مسکن محرومین، توزیع ۶ هزار بسته لوازم التحریر، اهدای جهیزیه به نوعروسان از برنامههای شاخص این هفته اعلام کرد.
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