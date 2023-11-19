به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در منطقه عملیاتی شاخه زیتون در شمال سوریه ۷ نفر از عناصر گروهک تروریستی پ ک ک / ی پ گ را از پای درآورده اند.

وزارت دفاع ترکیه همچنین بر ادامه مبارزه قاطع با گروهک‌های تروریستی تا نابودی آخرین عنصر تروریستی تاکید کرد.

آنکارا در بیانیه خود اضافه کرد که این عملیات در پی تیراندازی تروریست‌ها به منطقه اجرای عملیات شاخه زیتون و سپر فرات انجام گرفته است.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است: ۴ تروریست پ.ک. ک / ی.پ.گ که به منطقه اجرای عملیات شاخه زیتون و سپر فرات آتش گشوده بودند، با اجرای عملیاتی موفق توسط نیروهای مسلح ترکیه از پای درآمدند.

ارتش ترکیه ۹ اکتبر ۲۰۱۹ با مشارکت نیروهای مسلح تحت حمایت خود در شمال سوریه، عملیاتی را با عنوان چشمه صلح در شرق رودخانه فرات آغاز کرد و طی آن توانست کنترل ۲ شهر تل ابیض و رأس العین را به دست بگیرد.

این در حالیست که ترکیه در سال‌های اخیر به بهانه مبارزه با تروریست های پ ک ک، بر خلاف منشور ملل متحد در لزوم عدم نقض تمامیت ارضی یک کشور مستقل، بدون کسب مجوز از دمشق و بغداد بارها به خاک عراق و سوریه تجاوز کرده است؛ اقدامی که اعتراض این دو کشور را نیز به همراه داشته است.