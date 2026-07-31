زندگی اسکار وایلد روی صحنه/ استعفا، معارفه و انتصاب در یک هفته تئاتری

خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

پیکر اکبر عبدی به خاک سپرده شد

مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون صبح ۴ مرداد در مقابل تالار وحدت برگزار شد. علاقه‌مندان به این هنرمند باسابقه در مقابل تالار وحدت حضور یافتند تا هنرمند محبوبشان را بدرقه کنند. در ابتدای مراسم آهنگ فیلم‌های «مادر»، «اخراجی‌ها» و … پخش شد.

در این مراسم افرادی چون رائد فریدزاده، پیمان جبلی، امیر آقایی، امیر جدیدی، رضا عطاران، بهرام افشاری، بیژن بنفشه خواه، مهران غفوریان، حمید جبلی، رضا کیانیان، امین حیایی، محمد شیری، اتابک نادری، جعفر گودرزی، بهاره رهنما، بهمن فرمان‌آرا، پژمان بازغی، بهرنگ علوی، علی اوسیوند، کیانوش گرامی، حمید علیدوستی، کمند امیرسلیمانی، محسن کیایی، غلامرضا نیکخواه، آزیتا حاجیان، سجاد بابایی، مهراوه شریفی نیا، ابوالحسن داوودی، فخرالدین صدیق شریف، اصغر همت، حسام نواب صفوی، مجید مظفری، مسعود ده‌نمکی، میرطاهر مظلومی، سیف‌الله صمدیان، احمد ایراندوست، امیر آقایی، بهنوش طباطبایی و … حضور داشتند.

آئین تکریم و معارفه ریاست تئاترشهر برگزار شد

هفته گذشته کورش سلیمانی بعد از یک سال با انتشار یادداشتی در صفحه مجازی خود از مدیریت مجموعه تئاتر شهر استعفا داد و چند روز بعد اصغر خلیلی با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی جایگزین او شد.

آئین تکریم کورش سلیمانی و معارفه اصغر خلیلی مدیر جدید این مجموعه روز دوشنبه پنجم مرداد با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیران واحدهای مختلف اداره کل هنرهای نمایشی و کارکنان تئاتر شهر در تالار مشاهیر برگزار شد.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی در بخشی از این نشست با اشاره به تلاش های خود برای تمدید حضور کورش سلیمانی در سمت مدیریت تئاتر شهر گفت: دوستان نزدیک در مجموعه‌ تئاتر شهر گواه هستند و می‌دانند من از او چند بار خواستم تا در مجموعه حضور داشته باشد، اما خودش دوبار این جمله را تکرار کرد که «با خودم عهد بستم اگر مفید نباشم، بروم.» من گفتم: «نه، شما همیشه مفید هستید و من به عنوان یک فرد هنرمند دوست دارم که بمانید.» اما تصمیمی که گرفته شده، محترم است و چیزی از ارزش‌های کورش سلیمانی نه نزد من و نه در مجموعه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کم نخواهد شد و امیدوارم در فرصت‌های آینده بتوانیم در خدمت ایشان باشیم.

نگاهی به زندگی اسکار وایلد در «اهمیت اسکار بودن»

نمایش مونولوگ «اهمیت اسکار بودن» با بازی و کارگردانی آلیستر واتلی در مجموعه پارک تئاتر لندن به صحنه رفته است. شاید جالب‌ترین نکته در مورد «اهمیت اسکار بودن» که اولین بار در سال ۱۹۶۰ در تئاتر گیت دوبلین اجرا شد، زمینه‌ای باشد که در آن خلق شد. مایکل مک لیامویر (۱۸۹۹-۱۹۷۸)، بازیگر، کارگردان، نویسنده و طراح، که اسکار وایلد را می‌پرستید، مردی انگلیسی بود که هویت ایرلندی اختیار کرد. وایلد در بیشتر قرن بیستم، به ویژه در ایرلند کاتولیک و محافظه‌کار بومی بود و چهره‌ای بحث‌برانگیز باقی ماند.

این نمایش اما بیش از آنکه یک نمایش باشد یک «سرگرمی» یا «سخنرانی دراماتیک» است که در آن آلیستر واتلی ما را به یک تور کوتاه در زندگی و حرفه وایلد می‌برد. اینجا چیز جدیدی برای طرفداران وجود ندارد و به دلیل فشردگی و فقدان بازتاب احساسی، بعید است که این اثر بهترین معرفی برای زندگی و آثار وایلد برای تازه‌واردان باشد. این اثر تقریباً ۲ ساعت طول می‌کشد و یک وقفه هم دارد، در حالی که شاید هیچ نمایش تک‌نفره‌ای نباید بیش از ۷۰ دقیقه‌ سریع باشد.

واتلیِ شیک‌پوش هرچند گوشه‌گیر، با کت و شلوار مخمل کبریتی نارنجی سوخته، نه فقط تصویری از وایلد ارائه می‌دهد، بلکه قطعه‌ای از بهترین آهنگ‌های او را (که شاهکاری قابل توجه در حفظ کردن است) اجرا می‌کند و با گزیده‌هایی کوتاه از ضبط نمایش توسط مک لیامویر آن را به پایان می‌رساند. طراحی صحنه‌ مینیمالیستی مادلین گرلینگ به شکل دیسک، شامل یک حلقه‌ دایره‌ای نور و یک چراغ با پایه‌ای است که شخصیت را در یک حالت ایستاده نشان می‌دهد.

این نمایش پر از صحنه‌های طولانی از آثار وایلد است. نیمه‌ اول شامل مصاحبه‌ جک ورثینگ و مادرزن آینده‌اش لیدی برکنل، از کتاب «اهمیت جدی بودن» است. نیمه دوم شامل قطعاتی از «De Profundis» نامه او به بوسی که در آن با عیسی مسیح همذات‌پنداری می‌کند، و شعر ساده «The Ballad of Reading Gaol» است که هر ۲ به طرز تأثیرگذاری توسط واتلی اجرا می‌شوند و احساسات بسیار مورد نیاز را به روند اجرا می‌آورند.

وایلد در سن ۴۶ سالگی در فقر و تبعید درگذشت. در زمان اولین اجرای مک لیامویر، تراژدی بر پیروزی سایه افکند اما اکنون ورق برگشته است. اثری کلکسیونی برای متخصصان وایلد و شبی نسبتاً سرگرم‌کننده برای دیگران.

«اهمیت اسکار بودن» تا ۲۲ آگوست به اجراهای خود ادامه می‌دهد.

مرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شد

با حکم اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی مرضیه برومند به عنوان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شد.

در بخشی از حکم نادری برای برومند آمده است: «نظر به سوابق درخشان، درایتِ ستودنی و تجربه‌ گران‌سنگ سرکار عالی در عرصه‌ هنرهای نمایشی و مدیریت مدبرانه رویدادهای مختلف هنری و با عنایت به پیوند عمیقِ فرهنگی جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دیار همدان، که میزبانیِ دوره‌های پرشکوه را در کارنامه خود دارد؛ از اینکه به عنوان «دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان» ما را همراهی می کنید، سپاسگزارم.»

مرضیه برومند علاوه بر کارگردانی، بازیگری و نویسندگی آثار سینمایی، تئاتری و تلویزیونی، دبیری سه دوره جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک را نیز برعهده داشته است.

تماشای یک اثر جدید در تماشاخانه انتظامی

نمایش «ایرلندی» با کارگردانی صدرا عیسی‌پور براساس نمایشنامه «ملکه زیبای لی‌نین» نوشته مارتین مک‌دونا به زودی در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه خواهد می‌رود.

علی شمس نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر به عنوان مشاور کارگردان و بابک کیوانی به عنوان آهنگساز این پروژه نمایشی را همراهی می‌کنند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «شما که به این جای پای می‌نهید، از هر امید دست بشویید!»

این اجرا سعی دارد تا از قراردادهای رایج در اجرای رئالیستی و ناتورالیستی فاصله گرفته و جهان جنون‌آمیز اثر را تا مرزهای افراط پیش ببرد تا جایی که بدن بازیگر به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بیان و روایت تبدیل شود.

گروه اجرایی در این مسیر، تلاش کرده است تا به ۲ حوزه مهم در تاریخ بازیگری و تئاتر یعنی اندیشه‌های میخائیل چخوف درباره «پرتوافکنی» و رویکرد مایرهولد به «بیومکانیک» توجه داشته باشد.

«مکبث» فرهاد مهندس‌پور در «جمعه‌های تئاترشهر»

هشتمین برنامه از مجموعه رویدادهای «جمعه های تئاتر شهر» با نمایش فیلم تئاتر «مکبت» به طراحی و کارگردانی فرهاد مهندس پور روز جمعه نهم مرداد به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. این در حالی است که پس از نمایش این فیلم تئاتر، عباس غفاری عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، روزنامه نگار، بازیگر و کارگردان تئاتر که طی اجرای عمومی این اثر نمایشی در گروه بازیگران حضور داشت به ارائه خاطرات و تجربه های خود از همکاری با فرهاد مهندس پور می پردازد.

نمایش «مکبت» از جمله آثار شاخص فرهاد مهندس پور کارگردان، مدرس و پژوهشگر شناخته شده تئاتر کشورمان است که بهمن و اسفند سال ۱۳۷۹ با طراحی و کارگردانی این هنرمند و بازخوانی متن محمد چرم شیر در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت.

هوشنگ هیهاوند در نقش شکسپیر، داریوش موفق در نقش مکبت، حسن معجونی در نقش دونال بین، مکداف، دکتر سیوارد جوان، حسن تسعیری در نقش ملکم، افروز فروزند در نقش لیدی مکبت، زن دوم، سیامک صفری در نقش دانکن، لرد و ملازم، افشین رازی در نقش راس و قاتل، گلچهر دامغاتی در نقش لیدی مکداف و زن اول، عباس غفاری در نقش بنکو، سرباز و قاتل، مریم معینی در نقش زن سوم و قاتل، محمدحسین مجدزاده طباطبایی در نقش لناکس و قاتل از جمله هنرمندانی بودند که در این نمایش به عنوان بازیگر حضور داشتند.

هشتمین ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» با نمایش فیلم تئاتر «مکبت» به کارگردانی فرهاد مهندس پور ساعت ۱۷ روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.