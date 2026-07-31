به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست گزارش داد، پنتاگون برای پر کردن ذخایر تسلیحاتی استفاده شده در جریان جنگ ایران، روی شرکت های دفاعی نوپا حساب باز کرده است.

بر اساس این گزارش، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در جلسه‌ای که اواخر ماه ژوئیه با بیش از ۱۰ شرکت فناوری دفاعی برگزار شد بر نیاز فوری این کشور به پر کردن زرادخانه تسلیحاتی خود تاکید کرد.

در طول این جلسه، هگست از مدیران شرکت های مذکور خواست تا موانع اصلی افزایش تولید را شناسایی کنند. چندین نفر به سرعت پایین امضای قراردادها در پنتاگون و همچنین مشکلات تأمین بودجه اولیه مورد نیاز برای گسترش خطوط تولید و تأمین مالی برنامه‌های تحقیق و توسعه اشاره کردند.

این روزنامه گزارش داد، علیرغم تلاش دولت ترامپ برای تقویت همکاری با شرکت‌های نوپا در حوزه فناوری دفاعی، هنوز مشخص نیست که آیا این شرکت‌ها می‌توانند به سرعت، فعالیت خود را گسترش دهند یا خیر.

شایان ذکر است که تجاوز آمریکا علیه ایران ذخایر تسلیحاتی و موشک‌های رهگیر واشنگتن را به شدت کاهش داده است.