  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۴

جشنواره قصه‌گویی خوزستان به مدارس رسید

جشنواره قصه‌گویی خوزستان به مدارس رسید

اهواز- دانش آموزان مدارس روستایی و کم برخوردار شهرستان اهواز، کارون و باوی با صدای آشنای قصه‌گویانی روبرو شدند که دانش آموزان را به شنیدن قصه‌های اقوام ایرانی دعوت می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با آغاز مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خوزستان، قصه‌گویان شرکت‌کننده در این رویداد فرهنگی با حضور در روستاهای کریشان ۲، سید شریف و منطقه‌ی کوی علوی اهواز قصه‌هایی از اقوام ایرانی را برای کودکان و نوجوانان بازگو کردند.

لیلا زکی، قصه‌گوی خوزستانی از شهرستان اهواز قصه خود را با عنوان «کوچول و موچول» در روستای سید شریف، علیرضا روشن‌ضمیر دیگر قصه‌گوی خوزستانی از شهرستان هندیجان با قصه «خداداد» و افسانه ملک هدایت دیگر قصه‌گوی خوزستانی از شهرستان اهواز با قصه‌ی «آسیاب بچرخ» قصه‌گویانی بودند که در مدارس مناطق محروم روایت کردند.

به گزارش مهر، هم‌زمان با این رویداد فرهنگی که تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در اهواز ادامه خواهد داشت دیگر قصه‌گویان شرکت‌کننده در این جشنواره به روستاها و مناطق شهری کم برخوردار چون، مظفریه یک، مگطوع، کوی کردونی و… سفر خواهند کرد و روایتگر قصه‌های خود برای دانش آموزان خواهند بود.

کد مطلب 5944506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها