به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با آغاز مرحله استانی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خوزستان، قصه‌گویان شرکت‌کننده در این رویداد فرهنگی با حضور در روستاهای کریشان ۲، سید شریف و منطقه‌ی کوی علوی اهواز قصه‌هایی از اقوام ایرانی را برای کودکان و نوجوانان بازگو کردند.

لیلا زکی، قصه‌گوی خوزستانی از شهرستان اهواز قصه خود را با عنوان «کوچول و موچول» در روستای سید شریف، علیرضا روشن‌ضمیر دیگر قصه‌گوی خوزستانی از شهرستان هندیجان با قصه «خداداد» و افسانه ملک هدایت دیگر قصه‌گوی خوزستانی از شهرستان اهواز با قصه‌ی «آسیاب بچرخ» قصه‌گویانی بودند که در مدارس مناطق محروم روایت کردند.

به گزارش مهر، هم‌زمان با این رویداد فرهنگی که تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در اهواز ادامه خواهد داشت دیگر قصه‌گویان شرکت‌کننده در این جشنواره به روستاها و مناطق شهری کم برخوردار چون، مظفریه یک، مگطوع، کوی کردونی و… سفر خواهند کرد و روایتگر قصه‌های خود برای دانش آموزان خواهند بود.