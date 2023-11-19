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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۲

امیرعبداللهیان:

مقاومت اسلامی تصمیمات هوشمندانه‌ای را اتخاذ کرده است

مقاومت اسلامی تصمیمات هوشمندانه‌ای را اتخاذ کرده است

وزیر امور خارجه کشورمان در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مقاومت اسلامی با تحلیل درست شرایط، تصمیمات هوشمندانه‌ای را اتخاذ کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه امروز در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

وزیر امور خارجه در این نشست رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را در جریان آخرین روندها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه در زمینه تحولات مربوط به اقدامات رژیم آپارتاید و کودک کش صهیونیستی در حق مردم بی دفاع خصوصاً کودکان و زنان در غزه تحت محاصره قرار داد.

امیرعبداللهیان همچنین تصریح کرد، مقاومت اسلامی با تحلیل درست شرایط، تصمیمات هوشمندانه‌ای را اتخاذ کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست دیدگاه‌های خود را پیرامون لزوم همگرایی و هم افزایی در جهان اسلام و منطقه برای حمایت از مردم فلسطین، برگزاری کنفرانس بین المجالس در حمایت از فلسطین و لزوم راه اندازی پویش تحریم کالا و سوخت رژیم صهیونیستی بیان کردند.

کد مطلب 5944554

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