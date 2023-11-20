چطور برای پایان کار ساختمان تاییدیه آتش‌ نشانی بگیریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای صدور تأییدیه آتش نشانی بازرسان سازمان آتشنشانی، ملک متقاضی را از نظر سیستمهای اعلام و اطفا حریق نصب شده، مقررات مربوط به معماری و هر سیستمی که برای ایمنی ساختمان مذکور لازم است، بررسی میکنند. پیشتر که هنوز توجه به ایمنی ساختمان تا این حد در دنیا و ایران اهمیت پیدا نکرده بود، اخذ پایان کار ساختمان تنها به حوزهی مسائل شهری محدود میشد، اما امروزه با توجه به ایمنی و حفاظت ساختمان در برابر حریق، پای ایمنی و آتشنشانی نیز به فرآیند اخذ پایان کار باز شده و هر ساختمان با توجه به کاربری خاص خود، به عنوان بخشی از پروانهی پایان کار، باید تأییدیه آتش نشانی را هم اخذ کنند.
تاییدیه آتش نشانی ساختمان چند طبقه و نحوهی اخذ آن
تاییدیه آتش نشانی تنها با یک بار بازدید و به همین سادگیها صادر نخواهد شد و برای اخذ این مجوز به مدارک و شرایط خاصی نیاز خواهید داشت. تأییدیه آتش نشانی نیز مثل هر کار اداری دیگری با تشکیل پرونده آغاز میشود. البته تاییدیه آتش نشانی از آنجا که در نهایت قرار است به محافظت از جان و مال ساکنان ساختمان منجر شود، تنها به کاغذبازیهای مرسوم خلاصه نمیشود و کارفرما یا نمایندهی قانونی وی، حتماً باید در صورت لزوم در جلسات حل اختلاف و کارشناسی سازمان آتشنشانی نیز حاضر شود تا اطلاعات لازم برای برطرف کردن مشکلات موجود را کسب کند.
برای صدور تأییدیه آتش نشانی بازرسان سازمان آتشنشانی، ملک متقاضی را از نظر سیستمهای اعلام و اطفا حریق نصب شده، مقررات مربوط به معماری و هر سیستمی که برای ایمنی ساختمان مذکور لازم است، بررسی میکنند.
چرا اخذ تاییدیه آتش نشانی لازم است؟
کسب تاییدیه آتش نشانی در سالهای اخیر با بخشنامهی سازمان آتشنشانی در بهمنماه سال ۱۳۹۵ جدیتر شده است. البته در این بخشنامه تصریح شده بود که اخذ این تأییدیه تنها برای ساختمانهای مسکونی لازم است که ۵ طبقه داشته باشند، کلیهی ساختمانهای غیر مسکونی صرف نظر از اینکه در چند طبقه احداث شده باشند، حتماً باید تأییدیه آتش نشانی را اخذ کنند. البته، تعداد واحد کمتر تأثیری در معافیت ساختمانهای مسکونی ۵ طبقه به بالا از کسب تأییدیه نداشت.
مراحل کسب تاییدیه آتش نشانی
تأییدیه آتش نشانی مثل هر مجوز دیگری، مجموعهای از ضوابط و دستورالعملها را شامل میشود که رعایت آن توسط متقاضی به اخذ این تأییدیه منجر میشود. با توجه به تفاوت پروژههای ساختمانی با یکدیگر، نمیتوان به طور دقیق از ضوابط و دستورالعملهای یکسانی برای تمام این پروژهها صحبت کرد، اما مواردی وجود دارند که تقریباً در تمامی بازرسیها مورد توجه قرار میگیرند، مانند:
نحوهی طراحی و نصب سیستمهای اعلام و اطفا حریق ساختمان، محل نصب تجهیزات و نقشههای مورد استفاده؛
نحوهی طراحی سیستمهایی از قبیل فن فشار مثبت راه پلهها، اگزاست پارکینگها، شبکهی برق اضطراری ساختمان و ایستگاه پمپاژ مخازن؛
نحوهی انتخاب، نصب و جانمایی علائم خروج اضطراری و خاموشکنندههای دستی؛
برای دریافت تاییدیه آتش نشانی به چه مدارکی نیاز داریم؟
مدارکی که متقاضیان با در دست داشتن آنها قادر خواهند بود برای تهیهی تأییدیه اقدام کنند، عبارتاند از:
اصل و کپی کارت ملی مالک
اصل و کپی سند مالکیت
سیدی نقشهی معماری ساختمان و برگهی دستورالعمل
نامه اتوماسیون شهرداری
نقشههای ممهور به مهر شهرداری، ۲ سری
فیش پرداختی عوارض ایمنی و آتشنشانی
تاییده آتش نشانی و شرکت مشاور و مجری آتشنشانی
با توجه به تخصصی بودن بحث ایمنی ساختمان و از آنجا که این تأییدیه نیازمند امضای قرارداد محضری سرویس، نگهداری و تعمیر با شرکت مجری آتشنشانی است، مالک به تنهایی نمیتواند مدارک و شرایط لازم برای اخذ تأییدیه را آماده کند و برای این کار ناگزیر باید شرکت مجری آتشنشانی را انتخاب کند. مالک برای این منظور باید شرکت برگزیده را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک معرفی کند تا شرکت مجری، مراحل تخصصی زیر را برای اخذ تأییدیه دنبال کند:
طراحی و ترسیم نقشههای سیستمهای اعلام، اطفا، اگزاست یا تخلیه، مطابق ضوابط و مقررات مصوب و ارسال برای سازمان آتشنشانی؛
شرکت در جلسات توجیهی دربارهی نحوهی طراحی و پیادهسازی سیستمهای اعلام و اطفا حریق؛
پیادهسازی سیستمهای اعلام و اطفا حریق آتشنشانی با نظارت کارشناسان سازمان و برطرف کردن نواقص احتمالی در طول اجرای پروژه؛
خرید و نصب تجهیزات مورد تأیید سازمان آتشنشانی؛ (تجهیزات ایمنی و آتشنشانی تهیه شده مانند بیم دتکتور آتش نشانی، اسپرینکلر، درب مقاوم در برابر حریق، پوشش مقاوم حریق و … حتماً باید فرم اصالت کالا داشته باشند و مورد تأیید سازمان آتشنشانی باشند.)
تست تجهیزات و بازرسی نهایی مقررات معماری ساختمان، پس از اتمام پروژهی اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق؛
آمادهسازی مدارک برای کسب نوبت از سازمان آتشنشانی؛
تنظیم قرارداد تعهد سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات در دفترخانهی رسمی؛
در صورت تأیید سیستم ایمنی و آتشنشانی در بازدیدهای بازرسان، تأییدیه آتش نشانی برای ملک مذکور صادر خواهد شد. هنگام انتخاب شرکت مجری برای اخذ تاییدیه آتش نشانی، حتماً باید به این نکته توجه داشت که شرکت انتخابی، علاوه بر اینکه در فهرست شرکتهای مورد تأیید سازمان آتشنشانی قرار داشته باشد، در ۴ حوزهی فعالیت ایمنی در معماری، سیستمهای کشف اعلام حریق، سیستمهای اطفا حریق و سیستمهای تهویه و اگزاست فن نیز تأیید شده باشد. زیرا از نظر سازمان آتشنشانی عقد قرارداد تنها با شرکتی مورد پذیرش است که تأییدیه فعالیت در هر ۴ حوزهی مورد اشاره را دارا باشد.
مأمور بازدید گواهی پایان کار، چه مواردی را در رابطه با دستورالعمل آتشنشانی بررسی میکند؟
مأمور بازدید در اغلب اوقات، موارد کلی را بررسی میکند.
این موارد در مورد دستورالعملهای آتشنشانی برای اخذ گواهی پایان کار عبارتند از:
نصب پمپخانه
نصب اسپرینکلر
لوله کشیهای مرتبط با اطفا حریق
زنگ هشدار حریق
از دیگر مواردی که توسط مأمور بازدید برای صدور پایانکار ساختمان بررسی میشوند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ابعاد راه پله
ابعاد آسانسور
ابعاد لابیها
ارتفاع پله
ارتفاع طبقات
ارتفاع کل ساختمان
نورگیرها
طبق قانون، فضاهای اصلی ساختمان باید نور مستقیم داشته باشند.
فضای اصلی ساختمان شامل اتاق خواب، هال، پذیرایی و آشپزخانه است که باید طبق ضوابط نور مستقیم داشته باشند.
طول نورگیر مستقیم طبق ضوابط هفت متر باید باشد.
دیگر موارد مورد بازدید برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان:
ابعاد بالکن
جان پناه
جانپناه در پشت بام باید حداقل یک متر و ده سانتیمتر باشد
عدم احداث انباری در پشت بام
برای اخذ گواهی پایان کار بی دردسر، هیچ بنای مسقف و سقف داری در پشت بام نباید احداث شده باشد.
البته مرحله بازدید پیچیدگیهای زیادی دارد و ما تا این مرحله، کلیت بازدید را شرح دادیم.
در این مقاله به بررسی مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی برای پایان کار ساختمان و اهمیت این گواهی پرداختیم. یکی از از مجوزهای تاییدیههای مهم برای پایان کار ساختمان، تاییدیه ایمنی از طرف سازمان آتشنشانی است؛ بنابراین توصیه میشود اگر اقدامات لازم برای اخذ این تاییدیه را انجام ندادهاید، هرچه سریعتر برای دریافت آن اقدام کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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