روسای گروه امور رسانه و فرهنگی ارشاد گیلان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، «امیرحسین طاهری» مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان طی حکمی «قاسم مصفا» را به عنوان رئیس گروه امور رسانه و حسین ابراهیمیان را نیز به عنوان رئیس گروه امور فرهنگی در حوزه ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان منصوب نمود.

طاهری با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد تحول بنیادین و انقلابی در ساختار معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل اظهار کرد: این امر از انتظارت بنده و همچنین از خواسته‌های بحق اهالی فرهنگ و اصحاب رسانه است تا از رهگذر آن؛ بیش از حال حاضر، رضایتمندی اصحاب رسانه فراهم شود.

وی انجام فعالیت‌ها و تلاش‌ها همراه با داشتن نتیجه‌ای ملموس برای مردم و به طور مشخص اهالی فرهنگ و هنر را مورد تأکید قرار داد و گفت: ضمن اهتمام جدی با اصحاب رسانه استان، بهبود عملکرد و توسعه ظرفیت‌های کمی و کیفی در سایه تقویت هم‌افزایی‌ها، شاهد تحولاتی مثبت و رو به جلو خواهیم بود.

«قاسم مصفا» متولد ۱۳۶۰ در رشت و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت فرهنگی است او از کارکنان رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با ۱۷ سال سابقه خدمت می‌باشد که از سال ۱۳۸۵ در حوزه روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان مشغول بوده است و از سال ۱۳۹۰ مسؤولیت روابط عمومی این حوزه را بر عهده داشت.

و پس از آن مسوولیت‌های مختلفی از قبیل: کارشناس ارزیابی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، مسؤول هماهنگی، رصد و پایش رسانه‌ها، کارشناس شورای فرهنگ عمومی را در کارنامه خدمت خود دارد.

مصفا از مدیران جوان و خوشنام فرهنگ و ارشاد اسلامی است که طی این سال‌ها توانست چندین بار در ارزیابی عملکرد یک ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات تابعه، عنوان روابط عمومی برتر را در بین استان‌ها کسب نماید.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز حسین ابراهیمیان را به عنوان «رئیس گروه امور فرهنگی» منصوب کرد.