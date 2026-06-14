طاهری: هنر و رسانه ابزارهای قدرتمند برای مقابله با هجمه‌ های دشمن است

سعید طاهری در حاشیه میز خدمت که به همت بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در اجتماع حماسی مردم در رشت برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توطئه‌ های دشمن در فضای جنگ ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت دقیق و صادقانه از دستاوردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم و در این میان، اصحاب رسانه و هنرمندان گیلانی پیش‌قراولان این عرصه هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان حضور در اجتماع را ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های والای امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر دفاع مقدس دانست و افزود: اصحاب رسانه گیلان در جنگ ترکیبی، نقش‌آفرینی مؤثری در روایت آرمان‌های انقلاب و تبیین رسالت‌های ملی بر عهده دارند و با تولید محتوای هوشمندانه، سدی در برابر توطئه‌های دشمن ایجاد کرده‌اند.

طاهری با اشاره به استقرار «میز خدمت» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در میدان شهدای ذهاب گفت: این مجموعه تلاش کرد تا ضمن پاسخگویی مستقیم به مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، ارتباطی بی‌واسطه و چهره‌به‌چهره با مردم برقرار کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همکاران خود در برپایی موکب‌های فرهنگی و میز خدمت، اظهار کرد: در شرایطی که رژیم صهیونیستی و حامیانش با استفاده از تمام توان رسانه‌ای خود برای وارونه جلوه دادن حقایق تلاش می‌کنند، همکاران ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تلاشی مضاعف سعی در تبیین ابعاد مختلف این جنگ ترکیبی برای جامعه دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان با اشاره به اینکه هنر و رسانه دو ابزار قدرتمند برای مقابله با هجمه‌های دشمن است، افزود: نقش فعالان فرهنگی و رسانه‌ای استان در روایت حماسه حضور مردم، ستودنی است. تداوم این مسیر و تولید محتوای اثرگذار، کلید اصلی شکست دشمن در جنگ شناختی و ترکیبی امروز خواهد بود.