۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۹

در جلسه شورای عالی نظام پزشکی مطرح شد؛

۶ تصمیم برای تعیین تعرفه‌ پزشکی ۱۴۰۳/ عدد سرانه پزشک خانواده

اعضای شورای عالی نظام پزشکی، برای تعیین تعرفه تشخیصی درمانی ۱۴۰۳، چند تصمیم مهم گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی بود.

بر همین اساس، مصوب شد با توجه به حضور دبیر شورای عالی بیمه سلامت و مذاکرات صورت گرفته، با پیشنهاد کمیسیون تعرفه و بیمه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی برای سال ۱۴۰۳ با لحاظ چند شرط موافقت گردید.

۱- اجرای بی‌کم و کاست کتاب CPT، حذف هشتک از کدهای ۷ و ۸ و ۹.

۲- معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ظرف یک ماه آینده نسبت به اعلام قیمت تمام شده اجزای تعرفه اقدام نماید.

۳- سازمان نظام پزشکی، پیگیری‌های لازم جهت حذف کمیته‌های استانی تعدیل تعرفه را به عمل آورد.

۴- سازمان نظام پزشکی، پیگیری لازم جهت لحاظ سوابق خدمتی در نرخ ویزیت و ارائه هر خدمت تشخیصی و درمانی را برای تمام گروه‌های پزشکی انجام دهد.

۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است عدد سرانه ۳۰۰ هزار ریال را برای پزشک خانواده پیگیری نماید.

۶- با لحاظ عدم توجه به قیمت تمام شده در محاسبه و اعلام نرخ تعرفه‌های سالانه، سازمان نظام پزشکی موظف است نسبت به پیگیری قانونی این امر از طریق مراجع ذی‌صلاح از جمله مراجع نظارتی و اعلام نتیجه به شورای عالی نظام پزشکی، اقدام جدی به عمل آورد.

    • ایوب نظری IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      امیدوارم تصمیمات به نفع جامعه مظلوم پزشکی که ناجوانمردانه مورد هجوم قرار گرفته باشد کاش همه ارکان جامعه مثل گروه پزشکی عمل میکرد و همانند گروه پزشکی بوسیله مردم مورد قضاوت قرار میگرفت.
    • حسین IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
      جامعه مظلوم پزشکی!!! مظلوم اون بیمار بدبختیه که از سر ناچاری و به واسطه انحصار درمان در کشور باید تن به بالاترین هزینه به ازای نازل ترین خدمات بده.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها