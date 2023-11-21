۶ تصمیم برای تعیین تعرفه‌ پزشکی ۱۴۰۳/ عدد سرانه پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، موضوع تعیین تعرفههای پزشکی بود.
بر همین اساس، مصوب شد با توجه به حضور دبیر شورای عالی بیمه سلامت و مذاکرات صورت گرفته، با پیشنهاد کمیسیون تعرفه و بیمه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی برای سال ۱۴۰۳ با لحاظ چند شرط موافقت گردید.
۱- اجرای بیکم و کاست کتاب CPT، حذف هشتک از کدهای ۷ و ۸ و ۹.
۲- معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ظرف یک ماه آینده نسبت به اعلام قیمت تمام شده اجزای تعرفه اقدام نماید.
۳- سازمان نظام پزشکی، پیگیریهای لازم جهت حذف کمیتههای استانی تعدیل تعرفه را به عمل آورد.
۴- سازمان نظام پزشکی، پیگیری لازم جهت لحاظ سوابق خدمتی در نرخ ویزیت و ارائه هر خدمت تشخیصی و درمانی را برای تمام گروههای پزشکی انجام دهد.
۵- سازمان نظام پزشکی مکلف است عدد سرانه ۳۰۰ هزار ریال را برای پزشک خانواده پیگیری نماید.
۶- با لحاظ عدم توجه به قیمت تمام شده در محاسبه و اعلام نرخ تعرفههای سالانه، سازمان نظام پزشکی موظف است نسبت به پیگیری قانونی این امر از طریق مراجع ذیصلاح از جمله مراجع نظارتی و اعلام نتیجه به شورای عالی نظام پزشکی، اقدام جدی به عمل آورد.
