به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان از وقوع انفجاری شدید در حد فاصل دو شهرک بنی حیّان و القنطرة در جنوب این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، منابع محلی اعلام کرده‌اند که رژیم صهیونیستی در این انفجار از ماده نیترات آمونیوم استفاده کرده است.

شدت انفجار به حدی بوده که صدای آن در مناطقی از صیدا، جبل لبنان و بقاع غربی نیز شنیده شده است.

پیشتر، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافته بودند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.

علیرغم این توافق که با انتقادات مختلفی هم مواجه شده است، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.