به گزارش خبرنگار مهر، هادی عمو سلطانی آرانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تشدید نظارتها بر فعالیت شرکتها و دفاتر حملونقل مسافر در ایام مناسبتی سال و با هدف صیانت از حقوق مسافران، کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات حملونقل جادهای در قم به تخلفات صنفی دو شرکت مسافربری رسیدگی کرد.
وی افزود: در جریان این رسیدگی، دو شرکت حملونقل مسافر جادهای فعال در پایانه مرکزی قم به دلیل ارتکاب تخلفات صنفی، به مدت یک ماه تعطیل و علاوه بر آن به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم ادامه داد: این برخوردها در راستای ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و فراهم کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات مطلوب و ضابطهمند به زائران و مسافران در ایام ماه صفر انجام شده است.
عمو سلطانی آرانی گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها در مناسبتهای خاص و ضرورت نظارت دقیقتر بر عملکرد مجموعههای فعال در حوزه حملونقل مسافر، بازدیدهای میدانی و کنترل فعالیت شرکتها در پایانههای مسافری و گلوگاههای جادهای با جدیت دنبال میشود.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب، کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات حملونقل تشکیل شده است تا موارد تخلف در کوتاهترین زمان ممکن بررسی شود و در صورت احراز تخلف، رأی مقتضی صادر و اجرای آن نیز بدون اطاله زمانی انجام گیرد.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم درباره مهمترین تخلفاتی که در جریان نظارتهای اخیر شناسایی شده است، اظهار کرد: فروش بلیت خارج از ضوابط تعیینشده، هدایت مسافران به خارج از محدوده پایانه و گرانفروشی از جمله تخلفاتی بوده که در فرآیند بازرسیها شناسایی و با آنها برخورد شده است.
عمو سلطانی آرانی افزود: نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل مسافر و دفاتر فروش بلیت در ایام افزایش تقاضای سفر، به صورت مستمر انجام میشود و موارد مشاهدهشده در صورت احراز تخلف برای رسیدگی در اختیار کمیسیون ویژه قرار میگیرد.
وی بیان کرد: کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات با حضور نماینده اداره حقوقی، معاون حملونقل، رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم و رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل مسافر استان تشکیل میشود.
وی ادامه داد: اعضای این کمیسیون با حضور در پایانه مرکزی قم، موارد تخلف را بررسی کرده و با توجه به شرایط ایام مناسبتی و ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی، نسبت به صدور و اجرای آرای مربوط اقدام میکنند.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت: تشکیل این کمیسیون با هدف جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات در ایام خاص سال و فراهم کردن امکان برخورد سریع با موارد تخلف صورت گرفته است.
عمو سلطانی آرانی افزود: اطلاعرسانی لازم درباره شیوه طرح شکایت و گزارش تخلفات انجام شده و میز خدمت نیز در پایانه مرکزی شهرستان قم مستقر است تا مسافران و کاربران بتوانند موارد مورد نظر خود را از مسیرهای تعیینشده مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسافران در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند با مراجعه به دفتر نمایندگی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای در پایانه مرکزی، موضوع را اعلام کنند و پس از بررسی و احراز تخلف، رسیدگی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت توجه مسافران به نرخهای مصوب بلیت تأکید کرد و گفت: نرخنامه بلیت سفرها در ایام مناسبتی از مسیرهای مختلف از جمله نصب بنر در پایانهها و اطلاعرسانی از طریق رسانههای جمعی و زیرنویس برنامههای سیما در اختیار مسافران قرار میگیرد.
فروش بلیت خارج از مقاصد اعلامی ممنوع است
عمو سلطانی آرانی در ادامه با اشاره به نحوه اختصاص ناوگان عمومی مسافربری در ایام پیک سفر اظهار کرد: در مناسبتهای خاص سال، ناوگان عمومی حملونقل مسافر جادهای برای جابهجایی مسافران به مقاصدی که از سوی ستاد مرکزی سفرها اعلام میشود اختصاص پیدا میکند.
وی افزود: فروش بلیت و اختصاص ناوگان برای مقاصدی غیر از مسیرهای اعلامشده در این ایام ممنوع است و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع به عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار میگیرد و اقدامات قانونی لازم درباره آن انجام خواهد شد.
رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم بیان کرد: مسافران همچنین میتوانند در صورت مشاهده مغایرت میان نرخ اعلامشده و مبلغ دریافتشده برای بلیت، موضوع را از طریق مراکز پیشبینیشده برای رسیدگی به تخلفات گزارش کنند.
وی ادامه داد: هدف از این نظارتها تنها کنترل فعالیت شرکتها نیست بلکه تلاش میشود حقوق مسافران در فرآیند خرید بلیت، سوار شدن به ناوگان و انجام سفر رعایت شود و خدمات حملونقل جادهای در چارچوب ضوابط تعیینشده ارائه شود.
عمو سلطانی آرانی در پایان با قدردانی از مجموعه دستاندرکاران خدمترسانی به مسافران در ایام ماه صفر گفت: شمار زیادی از نیروهای مجموعه راهداری و حملونقل جادهای در پایانههای مرزی مستقر شدند تا در فرآیند جابهجایی زائران، بهویژه در دوره بازگشت سفرها، تأمین و ساماندهی ناوگان عمومی را دنبال کنند.
وی افزود: این روند در سفرهای پایانی ماه صفر نیز ادامه دارد و نیروهای این مجموعه با استقرار در پایانه مسافربری شهرستان مشهد و مسیرهای ارتباطی، خدمات مورد نیاز مسافران و زائران را ارائه میکنند.
قم- رئیس اداره حملونقل مسافر ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم از تعطیلی یکماهه ۲ شرکت حملونقل مسافر جادهای در پایانه مرکزی قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، هادی عمو سلطانی آرانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی تشدید نظارتها بر فعالیت شرکتها و دفاتر حملونقل مسافر در ایام مناسبتی سال و با هدف صیانت از حقوق مسافران، کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات حملونقل جادهای در قم به تخلفات صنفی دو شرکت مسافربری رسیدگی کرد.
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