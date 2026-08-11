احمدی: پیامبر(ص) در برابر تهدیدهای دشمن قاطعیت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدی سه‌شنبه شب در تجمع مردم بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، اظهار کرد: امام علی(ع) در مواجهه با افرادی که تحت تأثیر فریب و تبلیغات دستگاه معاویه قرار گرفته بودند، باید از همان نقطه‌ای که آسیب دیده بودند، وارد تعامل و روشنگری می‌شد.

استاد حوزه علمیه خراسان شمالی با اشاره به ضرورت الگوگیری از پیامبر اکرم(ص) افزود: رستگاری انسان در دنیا و آخرت در گرو انتساب واقعی به پیامبر(ص) و تاسی از سیره آن حضرت است و یکی از برجسته‌ترین سجایای اخلاقی پیامبر، تواضع و فروتنی بود.

وی ادامه داد: شخصیت پیامبر اکرم(ص) چنان رفیع است که مورد خطاب و سلام الهی قرار گرفته، اما با وجود این جایگاه، در میان مردم حضور می‌یافت و در سلام کردن به مردم و حتی کودکان پیش‌قدم می‌شد.

احمدی تصریح کرد: فروتنی و تواضع باید در میان پیروان پیامبر اکرم(ص) نیز نمود داشته باشد و این ویژگی می‌تواند به تقویت همدلی و انسجام اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به روحیه خدمت و فعالیت‌های جهادی گفت: روحیه دلسوزی و خدمت به مردم از دیگر ویژگی‌های ارزشمند در مکتب پیامبر(ص) است و امروز نیز گروه‌های جهادی با همین رویکرد به کمک خانواده‌های نیازمند می‌روند.

استاد حوزه علمیه خراسان شمالی در ادامه با اشاره به سیره پیامبر(ص) در برابر دشمنان اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) در عین مهربانی و رحمت نسبت به مردم، در برابر دشمن و تهدیدهای امنیتی قاطعیت داشت و در دفاع از جامعه اسلامی کوتاهی نمی‌کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی حوادث امنیتی و شهادت نیروهای انتظامی و بسیجی گفت: در مواجهه با تهدیدهای جدی علیه امنیت مردم، باید ضمن توجه به قانون و عدالت، با عوامل خشونت و تروریسم برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد.