حجت الاسلام والمسلمین قانع در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: گفتمانسازی معارف قرآن کریم و حفظ این کتاب شریف از جمله مطالبات مکرّر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و همین مطالبه، وظیفه و دغدغهمندی ما را دو چندان میکند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس خاطرنشان کرد: برنامه «گفتمانسازی مفاهیم آیات کاربردی قرآن کریم» از اولویتهای سازمان دارالقرآن الکریم است و به اذعان صاحبنظران و کارشناسان، «حفظ موضوعی قرآن کریم»، میتواند نقش مهم و اثربخشی در این راستا داشته باشد.
وی افزود: طرح مستورا با محوریت ۱۵۰ فراز نورانی قرآن کریم، با دغدغه حل قرآنی مسائل پیش روی جامعه اسلامی و کاهش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی و مواجهه مؤثر و هدفمند با جریانات معاند و منحرف در استفاده ابزاری و ناصواب از مفاهیم ارزشمند، برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن قانع بیان کرد: در مرحله اول طرح ملی مستورا از جمله اقداماتی که توسط سازمان دارالقرآن الکریم صورت گرفته، تدوین کتاب مستورا، کتابچه حفظ و کلیپهای آموزشی با تمرکز بر ۱۲ فراز قرآنی تحت عنوان طرح «مستورا» ویژه اقشار مختلف شامل دانشآموزان مقطع متوسطه، کنشگران (طلّاب حوزههای علمیه، معلمان و فعالان فرهنگی) و عموم مردم و همچنین برگزاری مسابقات و دورههای آموزشی در سطح ملی است.
وی افزود: این طرح ملی از ۲۰ آبان ماه شروع شده و تا ۲۰ آذرماه سال جاری در کشور اجرایی میشود و همچنین مرحله دوم طرح با ۳۰ فراز نورانی از قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه این طرح در قالب کلاسهای حضوری و مجازی در حال اجرا است ادامه داد سهمیهای که نسبت به مرحله اول طرح به استان فارس اعلام شده ۳۰۰ نفر قرآنآموز است اما برآورد ما در اجرا بیش از ۲۰۰۰ نفر مخاطب است.
قانع گفت: متقاضیان جهت شرکت در طرح ملی مستورا میتوانند به ادارات تبلیغات اسلامی استان فارس مراجعه کنند.
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