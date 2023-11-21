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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۶

دبیر کانون بانک‌ها مدعی شد؛

متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد!

متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود ندارد!

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت:می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا به متقاضیان درصورت در خواست تسهیلات بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با «رادیو اقتصاد» اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد تسهیلات بخش مسکن خود را به این قانون اختصاص دهند، درصورتی که بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی کنند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معادل همان ۲۰ درصد جریمه می‌شوند. این جریمه وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای ایجاد کند تا متقاضیان درخواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تأیید کند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمی‌توانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط لازم وجود نداشت، چرا که باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، چرا که طبق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد.بانک مرکزی قید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تأمین شود.

جمشیدی تاکید کرد: متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود نداشته؛ باید متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معرفی شود. اقرار می‌کنم تسهیلاتی ندادیم؛ می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا متقاضیان درصورت درخواست تسهیلات را پرداخت کنیم.

کد مطلب 5945815
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      23 2
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      سلام ماچندنفر برای تسهیلات وام ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام کردیم وهمه ی مدارک تحویل بانک دادیم اما متاسفانه بانک میگه که سایت بسته . الان قریب به دو ماه هست
    • فلزمه IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      64 4
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      کدوم تسهیلات انقدر شما جلوی پای مردم سنگ می اندازید که کسی جرات ننی کنه از جلو بانکاتون رد بشه .کارمندای بانک نگو انگار بانک ارث پدرشونه.وقتی برا وام سوال می کنی انقدر می می پیچونن که پشیمون می شی
    • NO ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      31 0
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      سلام همه متقاضی هستن شما وام بدین ادیت نکنید مردم سر ندونید کل مردم تقریبا از مدیرهای بانک بخاطر ادیت کردن خسته شدن از وام فراری وام شده برا کارمندهای بانک ونور چشم‌ها ووووووووو
    • محمد رصا امانی US ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      25 3
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      سلام باور کنید کار کاشت نهال و جاه اب و برق سه فاز و استخر با سرمایه شخصی درست کردم و جهت اعتبارات به اکثر بانک ها که چندین سال است حساب دارم کسی اعتبار نداده و نمیده حالا نفرمایید کسی اعتبار و وام نمی‌خواهد همه می‌خواهند بانک ها نمیدن حتی برای تولید
    • علی IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      3 0
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      کی داده کی گرفته والا.
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      4 0
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      کدوم تسهیلات در هر بانک میری میگن تسهیلات نداریم یا آنقدر اذیت میکنن که منصرف میشی
    • مجید IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      4 0
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      تسهیلات فقط واسه کارمندان خود بانکها و تعداد از کارمندان دیگر ارگانهاست که فیش کسر از حقوق دارن. مردم عادی هم برن بوق بزنن..
    • محمد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      2 0
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      چقدر تو راست میگی !!!!!!! متقاضی وام وجود نداره شیطون یا موضوع چیز دیگه ایه ؟؟؟؟؟
    • م.ب IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      3 0
      پاسخ
      دوستم اگر اشتباه نکنم بالای شش ماهه می خوان یه وام فرزند آوری بگیره. اولا کو مال دو تا بچه رو ندادن گفتن دومی ثبت نشده و بدتر هنوز وام همون اولی هم ندادن!!!!
    • سیدعلی مشهد IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      1 0
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      خب وقتی میری وام بگیری مثلا 100 تومان 20 ت. مان رو نگه میدارن بعد بابت اون 80 تومان باید 200 برگردونی اونم 5 ساله مگه طرف خله وام بگیره
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      نمیدن وگرنه متقاضی زیاده
    • سهیلا فولادی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      1 0
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      من نیاز به وام داشتم هیچ بانکی ندادند
    • ایرانی IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      1 1
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      همیشه دروغ گفتید اینم روش. بنده به هر بانکی رفتم میگن فقط روی اعتبار دستگاه کارت خوان وام میدیم.یه کم هماهنگ باشید
    • حیدر IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      0 0
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      با سلام توجه توجه تسهیلات ویپاد بانک پاسارگاد هر چی داره تبلیغ میکنه نمیدونم تا سقف ۳۰ میلیون وام میدن بدون چک و ضامن گول نخورید بخدا قسم از دم دارن دروغ میگن خالی بندیه فقط میگن پول بذار که امتیاز بدیم مثل کله بانک‌های دزد دیگه
    • IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
      0 0
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      دروغ دروغ

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