اختتامیه کنگره علامه طباطبایی(ره) در دانشگاه الزهرا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا ناظم بکائی رئیس دانشگاه الزهرا(س) در اختتامیه کنگره بین‌المللی علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) که امروز (سه‌شنبه ۳۰ آبان) به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) در مرکز همایش‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: در چهل و دومین سالگرد رحلت دانشمند معاصر علامه طباطبایی سعی در شناخت ابعاد وجودی مفسر بزرگ قرآن کریم، آشنا به شرایط زمان و مکان به دلیل معاصر بودن و زاهدی در بطن مردم داریم که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی درباره ایشان فرمودند: علامه طباطبایی مفسر عالی مقامی که عمری را در راه اعتلای کلمه طیبه اسلام گذاشت و از بزرگترین مفاخر علم و دانش به شمار می رود.

وی افزود: بزرگترین اثر علامه طباطبایی کتاب المیزان و تفسیر القرآن است که به تعبیر آیت الله جوادی آملی همانطور که قرآن مخزن همه علوم است، المیزان تفسیر این مخزن است که علامه طباطبایی از آن بهره مند شده و آن را به همه ارائه کرده است؛ این اثر مانند درختی است که باید شاخه های آن را تکان داد تا میوه هایش مورد استفاده قرار گیرد.

ناظم بکائی گفت: به فرموده رهبر کبیر انقلاب یکی از ویژگی های علامه این است که آنچه از علم آموخته بود، محقق کرد و چون عقل نظری را به عقل عملی گره زده بود، چشمه جوشانی بود که در بستر زمان علمش را به دیگران ارزانی می‌داشت و شاگردانی برجسته پرورش داد.

رییس دانشگاه الزهرا اظهار داشت: امروز نیز باید به دفاع از آرمان‌های اسلام عزیز پرداخت، پیشنهاد ما تهیه نقشه راه تشکیل پایگاه فکری در راستای تحقق دیدگاه و رهنمود رهبر حکیم انقلاب این است که طراحی مناسب و سازوکار شایسته ای توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی و دست اندرکاران هدایت کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی انجام شود تا مراکز علمی بتوانند این وظیفه میدانی و حیاتی را به نحو شایسته انجام دهند.