به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد پیش از ظهر سه‌شنبه در بازدید از کمپ‌های ترک اعتیاد سطح استان اردبیل اظهار کرد: حرفه آموزی و مهارت‌آموزی در راستای ایجاد اشتغال و جلوگیری از بازگشت دوباره معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد باید در اولویت مراکز ترک اعتیاد باشد.

وی افزود: از آنجایی که اشتغال و آسیب‌های اجتماعی به عنوان دغدغه‌های مهم جامعه ما هستند برای کاهش مشکلات مربوط به این دو حوزه باید تقویت حرفه آموزی را جدی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: طی این بازدیدها که به صورت مستمر انجام می‌شود نقص‌ها و مشکلات و خواسته‌های مددجویان با حضور کارشناسان امر احصا شده و به مجموعه‌های مرتبط جهت رفع آن منعکس می‌شود.

جوانمرد خاطرنشان کرد: همچنین در این بازدیدها وسایل و تجهیزات از لحاظ ایمنی مورد بازدید قرار گرفت و موارد غیر اصولی و خارج از استاندارد اعم از فیزیکی، بهداشتی به نهادهای مربوطه اعلام شد و تأکید کردیم تا اقدامات پیشگیرانه در سریع‌ترین زمان ممکن اتخاذ شود.