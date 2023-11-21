به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد پیش از ظهر سهشنبه در بازدید از کمپهای ترک اعتیاد سطح استان اردبیل اظهار کرد: حرفه آموزی و مهارتآموزی در راستای ایجاد اشتغال و جلوگیری از بازگشت دوباره معتادان بهبود یافته به چرخه اعتیاد باید در اولویت مراکز ترک اعتیاد باشد.
وی افزود: از آنجایی که اشتغال و آسیبهای اجتماعی به عنوان دغدغههای مهم جامعه ما هستند برای کاهش مشکلات مربوط به این دو حوزه باید تقویت حرفه آموزی را جدی بگیریم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: طی این بازدیدها که به صورت مستمر انجام میشود نقصها و مشکلات و خواستههای مددجویان با حضور کارشناسان امر احصا شده و به مجموعههای مرتبط جهت رفع آن منعکس میشود.
جوانمرد خاطرنشان کرد: همچنین در این بازدیدها وسایل و تجهیزات از لحاظ ایمنی مورد بازدید قرار گرفت و موارد غیر اصولی و خارج از استاندارد اعم از فیزیکی، بهداشتی به نهادهای مربوطه اعلام شد و تأکید کردیم تا اقدامات پیشگیرانه در سریعترین زمان ممکن اتخاذ شود.
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