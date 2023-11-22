ورود ۲۸۰۰ خودرو به ناوگان پلیس راهور/ درخواست از نیروهای راهور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، صبح چهارشنبه در هشتمین رزمایش خودرویی ارتقا توان تحرک عملیاتی پلیس راهور فراجا گفت: پلیس راهور ویترین انتظامی کل کشور است، این ویترین همه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی را به خود اختصاص داده که در جامعه از پلیس انتظار می‌رود.

وی افزود: پلیس راهور یکی از پلیس‌هایی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی پلیس را بالا ببرد.

رادان گفت: پلیس مسئول تصادفات نیست، پلیس باید نظارت بر مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر داشته باشد تا نتیجه آن کاهش تصادفات باشد.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: اما در واقعیت پلیس بار دستگاه‌های دیگر را به دوش کشیده و در راستای کاهش تصادفات اقدام کرده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون ۷.۵ درصد کاهش تصادفات را شاهد بودیم اما من از تمامی عوامل پلیس راهور طلب می‌کنم تا با اقدامات لازم تا پایان سال به کاهش ۱۲ درصدی تصادفات برسیم.

رادان با بیان اینکه حوزه انضباط اجتماعی و کاهش تصادفات یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور است، گفت: لازم است از اقدامات رئیس جمهور و معاون اول وی تشکر کنم که پلیس را در راه رسیدن به هدف خود یعنی کاهش تصادفات یاری کردند.

همچنین سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا در این رزمایش اظهار کرد: بالغ بر ۲۷.۸ میلیارد تردد از ابتدای سال تا کنون در کشور انجام شده است.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ دستگاه خودروهای جدیدی بوده است که از ابتدای سال تا کنون از ابتدای سال به پلیس راهور اضافه شده است.

هادیانفر گفت: البته در دوره‌های گذشته تعداد ۲۸۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی اعم از شاسی بلند تا سواری اضافه شده است