  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴

هرکس سلاح در اختیار دارد به نیروهای مقاومت بپیوندد

هرکس سلاح در اختیار دارد به نیروهای مقاومت بپیوندد

در حالی که حملات اشغالگران علیه کرانه باختری افزایش یافته است نیروهای مقاومت در این منطقه خواهان پیوستن فلسطینی‌ها به صفوف آنها برای مبارزه با دشمن صهیونیستی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که نیروهای وابسته به گردان‌های شهداالاقصی در اردوگاه طولکرم موفق شدند عناصر اشغالگر را که به این اردوگاه یورش برده بودند با شلیک گلوله و پرتاب نارنجک هدف قرار دهند.

در جریان این عملیات نیروهای فلسطینی، تعدادی از عناصر اشغالگر به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند.

این نیروها اعلام کردند: هر کسی که سلاح در اختیار دارد برای آنکه به افتخار جهاد فی سبیل الله نائل شود به ما بپیوندد.

بر اساس این گزارش درگیری‌های مسلحانه ای میان نیروهای مقاومت و اشغالگران صهیونیست در جریان یورش آنها به منطقه عزون واقع در شرق قلقیلیه رخ داده است.

اشغالگران صهیونیست طی روزهای گذشته با هدف گسترش رعب و وحشت در میان ساکنان کرانه باختری و افزایش تعداد اسرای فلسطینی از طریق بازداشت بی دلیل صدها تن از آنها حملات خود را علیه این منطقه افزایش داده اند.

کد مطلب 5946872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها