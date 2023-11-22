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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

بازیگران و عوامل نمایش «به دنبال دروغگو» معرفی شدند

بازیگران و عوامل نمایش «به دنبال دروغگو» معرفی شدند

همزمان با آغاز بلیت‌فروشی، گروه بازیگران و عوامل نمایش «به دنبال دروغگو» به کارگردانی رامین دولت‌آبادی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، همزمان با آغاز بلیت‌فروشی نمایش «به دنبال دروغگو» به نویسندگی دیمیتریس پساتاس و ترجمه‌ کریم عظیمی‌جحین با کارگردانی رامین دولت‌آبادی که قرار است از هشتم آذر در عمارت ارغوان روی صحنه برود، اسامی بازیگران و عوامل این اثر اعلام شد.

جلال احمدپور، آرش نایبی، نگار عزیزی، سامان تندیس، نیلوفر مشهدی، محمد ذوقی، کیمیا اکبری، کمند ایلانلو، سعید نیکوکار، مائده آدمی مکری و علی خاکباز بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: نگار عزیزی، منشی صحنه: نگار جهاندیده، مدیر صحنه: اسپاروخان مرادی، طراح صحنه: رامین دولت‌آبادی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح لباس: نگار عزیزی، طراح گریم: نسترن گلی‌زاده، مجریان گریم: شکیلا کرم‌زاده و لیلی اسلامی، ساخت دکور: رامین دولت‌آبادی، اسپاروخان مرادی و محسن یزدانی، انتخاب موسیقی: طراوت سعیدی‌کیا، دستیاران صحنه: کیمیا دُری و نیلوفر شامی، امور فنی: مهدی محمودی، عکاس: علیرضا آذری‌راد، مشاور رسانه: نگار امیری، روابط عمومی: بهناز شهسوار، طراح لوگو، پوستر و بروشور: الیا علیمردانی، ساخت تیزر: مونا اکبری.

این نمایش روایت زندگی نماینده‌ای است که به یک ماشین دروغ‌ساز نیازمند است، بلیت‌فروشی این اثر نمایشی از امروز ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5947303
سید امیر شایان حقیقی

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