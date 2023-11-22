بازیگران و عوامل نمایش «به دنبال دروغگو» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، همزمان با آغاز بلیتفروشی نمایش «به دنبال دروغگو» به نویسندگی دیمیتریس پساتاس و ترجمه کریم عظیمیجحین با کارگردانی رامین دولتآبادی که قرار است از هشتم آذر در عمارت ارغوان روی صحنه برود، اسامی بازیگران و عوامل این اثر اعلام شد.
جلال احمدپور، آرش نایبی، نگار عزیزی، سامان تندیس، نیلوفر مشهدی، محمد ذوقی، کیمیا اکبری، کمند ایلانلو، سعید نیکوکار، مائده آدمی مکری و علی خاکباز بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان و برنامهریز: نگار عزیزی، منشی صحنه: نگار جهاندیده، مدیر صحنه: اسپاروخان مرادی، طراح صحنه: رامین دولتآبادی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح لباس: نگار عزیزی، طراح گریم: نسترن گلیزاده، مجریان گریم: شکیلا کرمزاده و لیلی اسلامی، ساخت دکور: رامین دولتآبادی، اسپاروخان مرادی و محسن یزدانی، انتخاب موسیقی: طراوت سعیدیکیا، دستیاران صحنه: کیمیا دُری و نیلوفر شامی، امور فنی: مهدی محمودی، عکاس: علیرضا آذریراد، مشاور رسانه: نگار امیری، روابط عمومی: بهناز شهسوار، طراح لوگو، پوستر و بروشور: الیا علیمردانی، ساخت تیزر: مونا اکبری.
این نمایش روایت زندگی نمایندهای است که به یک ماشین دروغساز نیازمند است، بلیتفروشی این اثر نمایشی از امروز ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد.
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