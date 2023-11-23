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۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

در گفت وگو با مهر مطرح شد؛

اتمام پروژه تعریض اتوبان شهید کسایی تبریز تا یک ماه آینده

اتمام پروژه تعریض اتوبان شهید کسایی تبریز تا یک ماه آینده

تبریز- سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از اتمام تعریض، آماده سازی و تجهیز اتوبان شهید کسایی تا یک ماه آینده خبر داد.

حیدر فتح‌زاده در حاشیه بازدید از مراحل تعریض، تجهیز و آماده سازی اتوبان شهید کسایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعریض این اتوبان به طول ۲۰ کیلومتر در سال جاری با بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، شهرداری تبریز و با تأمین اعتبار از محل دور اول سفر ریاست جمهوری و منابع ملی انجام می‌گیرد.

وی افزود: تا یک ماه آینده این پروژه بطور کامل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فتح زاده یادآور شد: استفاده از این جاده به عنوان تنها جاده اتصال کشور به مرز بازرگان، جلفا و استان‌های غربی باعث ایجاد ترافیک سنگین شده؛ به طوری که اولین جاده پرترافیک کشور به شمار می‌رود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه که جایگزین این اتوبان خواهد شد، شاهد کاهش چشمگیری در ترافیک و تصادفات ناشی از آن باشیم.

کد مطلب 5947919

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
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      پاسخ
      سلام خیلی عالی، کاش تبریز رشت هم نزدیکترین و راحتترین روش ممکن مثل آزاد راه مرتبط میشد، اگه بشه چی میشه

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