اتمام پروژه تعریض اتوبان شهید کسایی تبریز تا یک ماه آینده

حیدر فتحزاده در حاشیه بازدید از مراحل تعریض، تجهیز و آماده سازی اتوبان شهید کسایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعریض این اتوبان به طول ۲۰ کیلومتر در سال جاری با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندیهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، شهرداری تبریز و با تأمین اعتبار از محل دور اول سفر ریاست جمهوری و منابع ملی انجام میگیرد.
وی افزود: تا یک ماه آینده این پروژه بطور کامل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فتح زاده یادآور شد: استفاده از این جاده به عنوان تنها جاده اتصال کشور به مرز بازرگان، جلفا و استانهای غربی باعث ایجاد ترافیک سنگین شده؛ به طوری که اولین جاده پرترافیک کشور به شمار میرود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از قطعه ۶ آزادراه تبریز- ارومیه که جایگزین این اتوبان خواهد شد، شاهد کاهش چشمگیری در ترافیک و تصادفات ناشی از آن باشیم.
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